Influencerka teraz przebywa na Fashion week w Paryżu. Relacjonuje pokazy mody, a także opowiada historie ze swojego dnia. Teraz postanowiła podzielić się z fanami dziwną sytuacją, a właściwie niespodziewaną wpadką podczas obiadu w Paryżu.

Opowiem wam historię, jak chciałam ukraść pani torebkę w Paryżu. Zacznę od tego, po co tutaj jesteśmy – jesteśmy na Fashion Weeku. Są tutaj ludzie z całego świata, bardzo bogaci. Weszłyśmy któregoś dnia do takiej drogiej restauracji, a tam pani z najdroższą torebką na świecie. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, ile dokładnie kosztuje, ale to była Himalaya Birkin z diamentami – rozpoczęła nagranie influencerka.

Kontynuowała opowieść i wyznała, że właścicielka torebki była dla nich bardzo miła.

Podczas relacji opowiedziała, że wraz z koleżanką zaczęły zastanawiać się, jak mogłyby ukraść taką drogą torebkę. Nie zwracały uwagi na ton wypowiadanych słów, bo myślały, że nikt ich nie rozumie.

Mówiłyśmy: „O Jezu, ta torebka jest taka droga i tak sobie leży na krześle, więc może by tak podbiec i po prostu ją ukraść”. Gadałyśmy o kradzieżach, jakieś zboczone rzeczy, myśląc że nikt tego nie rozumie. Ci panowie cały czas bardzo dziwnie się na nas patrzyli i gadali z tą panią od drogiej torebki. W ogóle, sprawdziłyśmy, ile ta torebka kosztuje – prawie 600 tysięcy euro. To są dwa mieszkania w Warszawie albo duży dom – opowiadała podekscytowana influecnerka.

Okazało się, że to jednak nie był koniec historii. Prawdopodobnie mężczyźni, którzy siedzieli wraz z właścicielką drogiej torebki, byli Polakami i wszystko jej przetłumaczyli.

Wychodząc, podeszłyśmy do tej pani, żeby się z nią pożegnać. Zapytała nas, czy jesteśmy z Rosji, więc powiedziałyśmy jej, że nie, że z Polski. Ona na to, że ci faceci, z którymi siedziała, też są z Polski. Chyba nie przekazali jej tego, co mówiłyśmy, ale na pewno to zrozumieli – skwitowała w nagraniu dla fanów Fagata.