Marianna Schreiber po wzięciu udziału w „Królowej przetrwania” postanowiła założyć własny kanał na platformie YouTube, gdzie dzieli się komentarzami dotyczącymi aktualnych wydarzeń ze świata show-biznesu. Ostatnio komentowała najnowszy odcinek „Tańca z gwiazdami”, a teraz wzięła się za znane influencerki, które sprzedają swoje nagie fotografie na platformie dla dorosłych — OnlyFans. Celebrytka nie gryzła się w język. Padły bardzo mocne słowa.

Marianna Schreiber grzmi na standardy Barona i innych facetów: „To jest niebywałe”

Marianna Schreiber opublikowała nagranie na YouTube, które zatytułowała wymownymi słowami: „Zwykłe shony, czy e-prostytucja?”. Celebrytka w nowym odcinku na swoim kanale postanowiła wyrazić swoje zdanie na temat kobiet sprzedających swoje nagie wizerunki za pieniądze. Marianna Schreiber jasno dała do zrozumienia, że nie jest fanką influencerek publikujących zdjęcia dla dorosłych:

Ktoś może powiedzieć: „Marianna, widziałam na Instagramie, jak dwa lata temu byłaś na wakacjach w Egipcie i pokazałaś tam tyłek w stroju kąpielowym. Ty jesteś taka sama, tylko nie pobierasz za to pieniędzy”. […] Proste rozumowanie ostatnio Fagaty, która nagrała gdzieś na TikToku, że jak Marianna była w „Królowej przetrwania”, to dwa razy była pokazana, że była w stroju kąpielowym i był pokazany jej tyłek. To jest dziwne, że ona nie woli zarabiać na tym, pokazując go na niebieskiej platformie. Jakim to trzeba być spaczonym intelektualnie człowiekiem, żeby własne ciało sprowadzać do formy prostytuowania się! Bardzo współczuję, bardzo — podsumowała Marianna Schreiber.