Fani w szoku. Wyszła prawda o Kaczorowskiej i Rogacewiczu. Nieźle to ukrywali
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to obecnie najpopularniejsza para w polskim show-biznesie. Pomimo eliminacji z „Tańca z Gwiazdami” o zakochanych dalej jest głośno. Teraz natomiast na jaw wyszło coś, co długo trzymali w ukryciu.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz potwierdzili związek na parkiecie
Relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza wywołała duże poruszenie, nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale przede wszystkim na spektakularny sposób, w jaki została ujawniona. Publiczne manifestowanie uczuć na wizji niezmiennie wzbudza silne emocje i kontrowersje wśród widzów, choć dla wielu z nich ta historia jest kwintesencją romantyzmu, dowodzącą, że uczucie może rozkwitnąć w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach.
Mimo że plotki na ich temat pojawiały się już wcześniej, para konsekwentnie unikała publicznego potwierdzenia związku. Kaczorowska w wywiadach często wyrażała pragnienie większej prywatności, jednocześnie akceptując nieuniknione zainteresowanie mediów, wynikające z pracy w show-biznesie. Przełomem okazał się dopiero ich występ w „Tańcu z gwiazdami”, gdzie pocałunek na oczach milionów widzów stał się definitywnym i jednoznacznym potwierdzeniem, że są parą.
Kaczorowska i Rogacewicz ruszają z nowym projektem
Ujawnienie relacji między Kaczorowską a Rogacewiczem zbiegło się w czasie z premierą ich wspólnego przedsięwzięcia artystycznego – spektaklu taneczno-muzycznego zatytułowanego „Siedem”. Zainteresowanie widowiskiem przerosło najśmielsze oczekiwania: bilety na marcową premierę w Warszawie rozeszły się błyskawicznie. Artyści nie kryli swojego zaskoczenia i radości z powodu tak entuzjastycznego przyjęcia.
W efekcie tego sprzedażowego sukcesu, natychmiast zaplanowano trasę spektaklu z dodatkowymi pokazami w dużych miastach, takich jak Poznań, Częstochowa, Toruń i Szczecin. Daje to fanom z całej Polski wyjątkową okazję, by zobaczyć parę na żywo w projekcie, który perfekcyjnie łączy ich artystyczne pasje z emocjonalnym zaangażowaniem.
Jesteśmy też w szoku, bo to jest ogromna radość dla nas twórców. Robimy dla was coś wyjątkowego. (…) Cieszymy się, że jesteście. Oczywiście, szukamy kolejnych miast, bo zapytań o to, żeby spotkać się z nami, jest mnóstwo – podkreśla Marcin Rogacewicz.
Okazuje się, że aktor jest sporo starszy od swojej ukochanej.
Taka jest różnica wieku między Kaczorowską, a Rogacewiczem
Informacja o dwunastu latach różnicy wieku między Agnieszką Kaczorowską, (która urodziła się w 1992), a Marcinem Rogacewiczem, (urodzonym w 1980 roku), natychmiast przyciągnęła uwagę publiczności i mediów. Choć metryki ich dzielą, para konsekwentnie udowadnia, że ten dystans jest jedynie formalnością.
Zarówno tancerka, jak i aktor z naciskiem komunikują, że łączy ich głębokie zrozumienie, a wspólna wizja przyszłości – zarówno w sferze osobistej, jak i w projektach zawodowych – jest dla nich priorytetem.