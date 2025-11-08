Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to obecnie najpopularniejsza para w polskim show-biznesie. Pomimo eliminacji z „Tańca z Gwiazdami” o zakochanych dalej jest głośno. Teraz natomiast na jaw wyszło coś, co długo trzymali w ukryciu.

Kaczorowska i Rogacewicz zapowiadają namiętny projekt! Internauci oburzeni

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz potwierdzili związek na parkiecie

Relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza wywołała duże poruszenie, nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale przede wszystkim na spektakularny sposób, w jaki została ujawniona. Publiczne manifestowanie uczuć na wizji niezmiennie wzbudza silne emocje i kontrowersje wśród widzów, choć dla wielu z nich ta historia jest kwintesencją romantyzmu, dowodzącą, że uczucie może rozkwitnąć w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach.

Mimo że plotki na ich temat pojawiały się już wcześniej, para konsekwentnie unikała publicznego potwierdzenia związku. Kaczorowska w wywiadach często wyrażała pragnienie większej prywatności, jednocześnie akceptując nieuniknione zainteresowanie mediów, wynikające z pracy w show-biznesie. Przełomem okazał się dopiero ich występ w „Tańcu z gwiazdami”, gdzie pocałunek na oczach milionów widzów stał się definitywnym i jednoznacznym potwierdzeniem, że są parą.