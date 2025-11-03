Temat rozwodu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli nie cichnie od momentu, kiedy zdecydowali się na rozstanie. Dziś stało się i para wreszcie po roku stanęła w sądzie na rozprawie rozwodowej!

Wiadomo, co z rozwodem Kaczorowskiej i Peli. Szykują się na sądową batalię?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wreszcie stanęli przed sądem

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Para doczekała się także dwóch córek: Gabrysi i Emilki. Po 7 latach małżeństwa zdecydowali się jednak rozstać, a obecnie aktorka i tancerka znalazła miłość u boku aktora Marcina Rogacewicza.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się pod koniec października 2024 roku zaraz po powrocie tancerki z programu „Królowa przetrwania”. Warto wspomnieć, że para złożyła jednak pozew rozwodowy w lipcu 2025 roku, a dopiero dziś (3 listopada 2025 r.), czyli ponad rok od rozstania stanęli w sądzie.

Kabaret K2 przesadził? Widzowie oburzeni żartami o Kaczorowskiej i Rogacewiczu

Maciej Pela jeszcze jakiś czas temu mówił z nadzieją, że rozwód zakończy się szybko i na pierwszej rozprawie. Finalnie para porozumiała się i Pela przejął dom oraz kredyt, a Kaczorowska zaczęła budować nowe gniazdko.

Ja niezmiennie chciałbym zakończyć to małżeństwo ugodą. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, szkoda mi życia na ciąganie się po sądach. Mam nadzieję, że umówione spotkanie ugodowe dojdzie do skutku i zamkniemy sprawę – mówił niedawno Pela „Pudelkowi”.

Dziś na rozprawie sądowej, jako pierwsza pojawiła się Agnieszka, ale chyba nie była w najlepszym nastroju.

Agnieszka nie wygląda na zadowoloną. Oczekiwanie na rozprawę umila sobie pogawędką z prawniczką – relacjonował „Pudelek”.

Maciej Pela o wprowadzaniu nowego partnera w życie córek. To naprawdę myśli o Rogacewiczu!?

Gdy zjawił się Maciej Pela, para nie była na siebie obojętna i przywitali się, ale w dość formalny sposób. Później jednak zeszli sobie z widoku.

Powiedzieli sobie „cześć” i podali ręce. Usiedli daleko od siebie, on rozmawia ze swoją prawniczką, a ona ze swoją. Siedzą tak, żeby się nie widzieć – informował „Pudelek”.

Jeśli Pela i Kaczorowska doszli do porozumienia w sprawach takich jak dzieci i majątek, to sąd może wydać wyrok już na pierwszym spotkaniu. Jesteście ciekawi, jaka zapadnie decyzja?

Zobaczcie poniżej, jak wyglądało ich spotkanie!