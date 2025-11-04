Agnieszka Kaczorowska po odpadnięciu wraz z Marcinem Rogacewiczem z „Tańca z Gwiazdami” układa sobie życie zawodowe na nowo. Para już zapowiedziała, że wkrótce pokaże fanom efekty nowego projektu tanecznego. Niestety, aktorka w tym czasie raczej nie będzie mogła liczyć na wsparcie brata aktora — Macieja Rogacewicza. Agnieszka Kaczorowska odcięła się od mężczyzny i podjęła odważny krok.

Agnieszka Kaczorowska nie chce mieć kontaktu z bratem Rogacewicza. Tak go potraktowała!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od samego początku budzili spore emocje w widzach. Wszystko za sprawą ich gorącego uczucia, którym chętnie dzielili się w show „Taniec z Gwiazdami”. Nie wszystkim przypadło to do gustu. Agnieszka Kaczorowska po odpadnięciu z programu wygłosiła dość zaskakującą przemowę, w której wbiła szpilę produkcji i wspomniała o hejcie, z którym ciągle się mierzy.

Temat podgrzał fakt, że para nie pojawiła się na planie kabaretu „K2. Jedziemy po bandzie”. Zamiast aktorów kabareciarze zdecydowali się postawić kartony, które miały imitować udział Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej w show Polsatu. Co ciekawe, pod jednym ze zdjęć na komentarz pokusił się Maciej Rogacewicz, czyli brat partnera aktorki — Marcina. Stwierdził, że artyści kabaretowi podjęli słuszną decyzję:

To świetny ruch. Popieram, bo trzeba być profesjonalnym — napisał w jednym z komentarzy.

