Agnieszka Kaczorowska odcięła się od brata Rogacewicza. Podjęła stanowczą decyzję!
Brat aktora całkiem się wygadał...
Agnieszka Kaczorowska po odpadnięciu wraz z Marcinem Rogacewiczem z „Tańca z Gwiazdami” układa sobie życie zawodowe na nowo. Para już zapowiedziała, że wkrótce pokaże fanom efekty nowego projektu tanecznego. Niestety, aktorka w tym czasie raczej nie będzie mogła liczyć na wsparcie brata aktora — Macieja Rogacewicza. Agnieszka Kaczorowska odcięła się od mężczyzny i podjęła odważny krok.
Agnieszka Kaczorowska nie chce mieć kontaktu z bratem Rogacewicza. Tak go potraktowała!
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od samego początku budzili spore emocje w widzach. Wszystko za sprawą ich gorącego uczucia, którym chętnie dzielili się w show „Taniec z Gwiazdami”. Nie wszystkim przypadło to do gustu. Agnieszka Kaczorowska po odpadnięciu z programu wygłosiła dość zaskakującą przemowę, w której wbiła szpilę produkcji i wspomniała o hejcie, z którym ciągle się mierzy.
Temat podgrzał fakt, że para nie pojawiła się na planie kabaretu „K2. Jedziemy po bandzie”. Zamiast aktorów kabareciarze zdecydowali się postawić kartony, które miały imitować udział Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej w show Polsatu. Co ciekawe, pod jednym ze zdjęć na komentarz pokusił się Maciej Rogacewicz, czyli brat partnera aktorki — Marcina. Stwierdził, że artyści kabaretowi podjęli słuszną decyzję:
To świetny ruch. Popieram, bo trzeba być profesjonalnym — napisał w jednym z komentarzy.
Słowa Macieja Rogacewicza musiały mocno dotknąć Agnieszkę Kaczorowską, którą podjęła decyzję o zablokowaniu mężczyzny na Instagramie. Tym oto gestem jasno dała do zrozumienia, że nie chce być łączona z mężczyzną z powodu jego mocnej wypowiedzi i braku wsparcia w trudnej dla niej sytuacji:
Chociaż niczego nie skomentowałem na profilu Agnieszki Kaczorowskiej, ani nie oglądałem jej „storek”, to już mnie zablokowała — zdradził Maciej Rogacewicz w rozmowie z „Twoim Imperium”.
Anonim | 4 listopada 2025
Jakis spektakl z tym Rogacewiczem czworga dzieci niech sie nie ośmieszaja kto na to pojdzie jeszcze bilety kupować na oboje przegrywów
Anna | 4 listopada 2025
Przecież,pani Kaczorek do zadufana w sobie panienka, te jej wypowiedzi,miny które robi to jest tragedia,obnosi się ze swoim prywatnym życiem,a potem ma pretensje do całego świata,że jej się to niepodoba,trzeba być debilem ,żeby tak się obrażać na odpadnięcie z Tańca z Gwiazdami,nie rozumie,że ludzią może to się nie podobać,dobrze brat Rogacewicza napisał