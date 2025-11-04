Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie dają o sobie zapomnieć. Choć kilka dni temu żegnali się z „Tańcem z Gwiazdami” w atmosferze skandalu, teraz ogłosili coś, czego nikt się nie spodziewał – wspólny spektakl zatytułowany „Siedem”. Zmysłowe zdjęcia promujące widowisko i jego opis mówią jedno: będzie gorąco.

Po tygodniach spekulacji o ich relacji Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zrobili to, czego chyba nikt się nie spodziewał. Zamiast zniknąć z mediów, jak zapowiadali po odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”, ogłosili nowy projekt, który już wzbudza emocje.

Na Instagramie pary pojawiło się oficjalne zaproszenie na spektakl „Siedem”. Jak zapowiadają jego twórcy, ma to być widowisko o „wolności w siedmiu odsłonach”, opowieść o kobiecie i mężczyźnie, którzy „zaczynają swoje życie od nowa”.

Marzyliśmy o tym… więc spełniamy nasze marzenie! Zapraszamy Was na spektakl, gdzie prosto z serca, aktorsko, tanecznie i muzycznie dotykamy tematu wolności – ogłosili Agnieszka i Marcin.

Nie da się ukryć, że zdjęcia promujące wydarzenie bardziej przypominają zapowiedź filmu o miłości i namiętności niż teatralny afisz. Kaczorowska i Rogacewicz zapowiadają, że „Siedem” ma być opowieścią o miłości, pasji i uzdrowieniu, ale internauci szybko zwrócili uwagę, że projekt pojawił się w momencie, gdy tancerka wciąż formalnie jest w trakcie rozwodu z Maciejem Pelą.

