24. rocznica ataku na World Trade Center! Przypominamy rozpaczliwe pożegnania i dramatyczne sceny

24. rocznica ataku na World Trade Center!

Jeden z polskich strażaków Stanley Trojanowski był zaangażowany w pomoc i ratunek z ataku na WTC. Tego dnia rano, kiedy sprawdzał swój wóz strażacki, przerażony kolega krzyknął, aby wszyscy przybiegli i zobaczyli, co się dzieje w telewizji. Następnie ruszyli w drogę do akcji.

„Czułem, że jedziemy do piekła. Potwierdziło się to, gdy radio podało informację o drugim uderzeniu − w wieżę południową. Wtedy zadzwoniła komórka. To był jeden z moich synów: „Jedziecie już? Tato, kocham cię, uważaj na siebie. Życzę ci dużo szczęścia”. W oczach pojawiły mi się łzy, ale nie chciałem, by wiedział o moim wzruszeniu, więc twardo odpowiedziałem: „Będzie dobrze”, choć tak naprawdę nie wiedziałem, co nas czeka” – opowiadał Trojanowski w rozmowie z Onetem.

„Jeszcze przed zawaleniem wież widoczność była bardzo słaba. Gdy spoglądałem czasem w górę, myślałem, że to zagubione ptaki nie wiedzą, dokąd lecieć. To jednak byli zdesperowani ludzie, którzy woleli wyskoczyć z wysokiego piętra płonącej wieży, niż czekać na nieuniknioną śmierć w budynku. Później nie było widać już nic” – opisywał.

„Warstwy pyłu na ciałach były tak grube, że nie było nawet widać krwi, która albo parowała pod wpływem gorąca, albo okrył ją kurz” – wspominał Trojanowski przeraźliwe sceny z akcji ratowniczej,