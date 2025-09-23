Kilka dni temu media obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Wszyscy są zdruzgotani nagłym odejściem żony muzyka. Dziś (23 września) artysta stawił się na przesłuchaniu w komendzie policji w Brodnicy, a na miejscu został przyłapany przez paparazzi serwisu „Super Express”. Na najnowszych ujęciach Rynkowski jest nie do poznania i widać, że tragedia mocno na niego wpłynęła.

Dlaczego Ryszard Rynkowski wciąż nie został przesłuchany? Prokuratura ujawnia szczegóły

Nowe zdjęcia Ryszarda Rynkowskiego. Po tragedii artysta jest nie do poznania

Rodzinę znanego piosenkarza, Ryszarda Rynkowskiego spotkała niewyobrażalna tragedia. 52-letnia Edyta Rynkowska, została znaleziona martwa w mieszkaniu w Brodnicy. Śmierć żony muzyka wstrząsnęła opinią publiczną, a informacja o jej odejściu wywołała falę współczucia i niedowierzania.

Wyniki sekcji zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego. Prawda właśnie wyszła na jaw

Warto wspomnieć, że muzyk już lata temu stracił pierwszą żoną, która walczyła z rakiem piersi. Druga żona Ryszarda natomiast zmarła nagle niedługo po ich powrocie z wakacji. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta cierpiała na żylaki przełyku. Bezpośrednią przyczyną śmierci była jednak niewydolność krążeniowo-oddechowa.

To, że te żylaki popękały, nie było więc bezpośrednią przyczyną – przekazała Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu „Super Expressowi”.

Na jaw wyszły nowe fakty ws. śmierci żony Rynkowskiego. Edyta wcale nie czuła się najlepiej…

W trwającym śledztwie w sprawie śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego kluczowe było także przesłuchanie samego artysty, które miało odbyć się w poniedziałek 22 września. W tym terminie do przesłuchania jednak nie doszło, a odbyło się dziś, czyli 23 września.

Rzeczywiście zaplanowaliśmy przesłuchanie męża zmarłej, ale ostatecznie do tego przesłuchania nie doszło, ponieważ mężczyzna był niedyspozycyjny. To sytuacja bardzo trudna. Na razie nie mam informacji dotyczących nowego terminu przesłuchania – mówiła w poniedziałek rzeczniczka prokuratury.

Jak donosi „Super Express” dziś udało się śledczym porozmawiać z artystą, który wstawił się na komendzie policji w Brodnicy po 5 dniach od śmierci żony. Rynkowski złożył zeznania, a następnie został przyłapany przez fotoreporterów. Na zdjęciach widać smutek wyrysowany na jego twarzy oraz zmianę wizualną. Z pewnością zaistniała tragedia odbiła się na muzyku.