Agnieszka Włodarczyk relacjonuje wyprawę do gabinetu medycyny estetycznej i zapowiada: „Nie będe się starzeć z godnością”

Agnieszka Włodarczyk zadebiutowała w wieku 14 lat

Agnieszka Włodarczyk to polska aktorka, która zadebiutowała w wieku 14 lat. Swój aktorski debiut miała w filmie Macieja Ślesickiego „Sara”, który przyniósł jej rozgłos. Później aktorka wystąpiła w popularnych serialach takich jak „13 posterunek” czy „Pierwsza miłość”, jednak z czasem na dobre zniknęła z ekranów. Jakiś czas temu w podcaście „Cały ten Majdan” ujawniła, że to nie ona zdecydowała się zrezygnować z kariery aktorskiej, a branża filmowa „zrezygnowała z niej”:

„To film zrezygnował ze mnie, ja mam takie poczucie. I to dawno temu, myślę, że to już jakieś dziesięć lat (…) Ostatnio dostałam propozycje do dwóch programów. Ze względu na to, że wiem, jak to wygląda potem w praniu, jakie to jest czasochłonne, to ja nie jestem w stanie zrezygnować z bycia z rodziną. Nie potrzebuję oklasków, nie potrzebuję blichtru, nie potrzebuję fejmu. Nie mam takiej potrzeby” – wyznała.