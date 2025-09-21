times-dark
Kozaczek
Akcja charytatywna „Gwiazdy zwierzętom”! W pomoc zaangażowały się Maja Hyży, Iwona Węgrowska, Karolina Pilarczyk

Pojawili się także Po prostu Damian, Eliza Gwiazda, Karolina Nolbrzak...

21 września park przy Dworze Radonie lśnił od psów i kotów, a to wszystko dzięki wydarzeniu „Gwiazdy zwierzętom”! Niedziela w Radoniach zdecydowanie była dedykowana ukochanym pupilom.

W trakcie niezwykle miłego spotkania w parku odbyła się akcja charytatywna, której celem była pomoc bezdomnym zwierzętom w odnalezieniu kochających rodzin.

W pomoc zwierzętom zaangażowały się gwiazdy, m.in. aktorka teatralna i filmowa, Karolina Nolbrzak, mistrzyni Europy w drifcie, Karolina Pilarczyk, piosenkarka i autorka wielu przebojów, Iwona Węgrowska, aktorka, Marlena Miarczyńska, influencer, Po prostu Damian oraz wokalistka, Maja Hyży. Prezentowały one psy szukające domu. Wydarzenie poprowadzili: aktor i artysta młodego pokolenia, Jakub Sporek oraz dziennikarka i prezenterka TV, Eliza Gwiazda, która od lat udziela się charytatywnie.

„Wzięłam udział w akcji „Gwiazdy zwierzętom”, ponieważ kocham zwierzęta. Pieski ze schroniska potrzebują miłości i uwagi. Warto mieć czworonoga w domu, bo on wypełni nasze cztery ściany miłością i dopełni rodzinę. Psy dają nam odwzajemnioną, bezcenną miłość” – powiedziała Maja Hyży.

„Zdecydowałam się na akcję „Gwiazdy zwierzętom”, ponieważ kocham zwierzęta i chciałabym, aby wszystkie były szczęśliwe i znalazły dom. One kochają nas bezgranicznie, podarujmy im to samo. Pomóżmy zaprezentowanym dzisiaj pieskom znaleźć dom” – zaapelowała Hanna Głowacka, organizatorka wydarzenia.

Anonim | 21 września 2025 Odpowiedz

Damiś nasza gwiazdeczka

Amelia00 | 21 września 2025 Odpowiedz

Brawo Damian! Cały czas do przodu! ❤️

Anonim | 21 września 2025 Odpowiedz

