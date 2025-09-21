Akcja charytatywna „Gwiazdy zwierzętom”! W pomoc zaangażowały się Maja Hyży, Iwona Węgrowska, Karolina Pilarczyk

Eliza Gwiazda i Maja Hyży

W pomoc zwierzętom zaangażowały się gwiazdy, m.in. aktorka teatralna i filmowa, Karolina Nolbrzak, mistrzyni Europy w drifcie, Karolina Pilarczyk, piosenkarka i autorka wielu przebojów, Iwona Węgrowska, aktorka, Marlena Miarczyńska, influencer, Po prostu Damian oraz wokalistka, Maja Hyży. Prezentowały one psy szukające domu. Wydarzenie poprowadzili: aktor i artysta młodego pokolenia, Jakub Sporek oraz dziennikarka i prezenterka TV, Eliza Gwiazda, która od lat udziela się charytatywnie.