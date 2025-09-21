Akcja charytatywna „Gwiazdy zwierzętom”! W pomoc zaangażowały się Maja Hyży, Iwona Węgrowska, Karolina Pilarczyk
Pojawili się także Po prostu Damian, Eliza Gwiazda, Karolina Nolbrzak...
1 / 10
21 września park przy Dworze Radonie lśnił od psów i kotów, a to wszystko dzięki wydarzeniu „Gwiazdy zwierzętom”! Niedziela w Radoniach zdecydowanie była dedykowana ukochanym pupilom.
2 / 10
W trakcie niezwykle miłego spotkania w parku odbyła się akcja charytatywna, której celem była pomoc bezdomnym zwierzętom w odnalezieniu kochających rodzin.
3 / 10
W pomoc zwierzętom zaangażowały się gwiazdy, m.in. aktorka teatralna i filmowa, Karolina Nolbrzak, mistrzyni Europy w drifcie, Karolina Pilarczyk, piosenkarka i autorka wielu przebojów, Iwona Węgrowska, aktorka, Marlena Miarczyńska, influencer, Po prostu Damian oraz wokalistka, Maja Hyży. Prezentowały one psy szukające domu. Wydarzenie poprowadzili: aktor i artysta młodego pokolenia, Jakub Sporek oraz dziennikarka i prezenterka TV, Eliza Gwiazda, która od lat udziela się charytatywnie.
4 / 10
„Wzięłam udział w akcji „Gwiazdy zwierzętom”, ponieważ kocham zwierzęta. Pieski ze schroniska potrzebują miłości i uwagi. Warto mieć czworonoga w domu, bo on wypełni nasze cztery ściany miłością i dopełni rodzinę. Psy dają nam odwzajemnioną, bezcenną miłość” – powiedziała Maja Hyży.
5 / 10
6 / 10
„Zdecydowałam się na akcję „Gwiazdy zwierzętom”, ponieważ kocham zwierzęta i chciałabym, aby wszystkie były szczęśliwe i znalazły dom. One kochają nas bezgranicznie, podarujmy im to samo. Pomóżmy zaprezentowanym dzisiaj pieskom znaleźć dom” – zaapelowała Hanna Głowacka, organizatorka wydarzenia.
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Anonim | 21 września 2025
Damiś nasza gwiazdeczka
Amelia00 | 21 września 2025
Brawo Damian! Cały czas do przodu! ❤️
Anonim | 21 września 2025
Sukisiwbow przy,już nie zwierzęta, a też w prosta tutk.a ira