Maja Hyży non stop kłóci się w związku. To doprowadza ją do SZAŁU!
Zdradziła przy okazji co ze ślubem!
Maja Hyży ostatnio gościła w podkaście „Call me Mommy”, gdzie zdradziła kulisy swojego obecnego związku. Wokalistka po rozwodzie z Grzegorzem Hyżym odnalazła szczęście u boku Konrada Kozaka. Para z tego związku doczekała się narodzin dwóch córek: Antoniny, która urodziła się 10 lipca 2020 roku oraz Zofii, która przyszła na świat 7 lipca 2022 roku. Okazuje się, że w ich relacji nie zawsze jest kolorowo. Piosenkarka zdradziła, że bardzo często się kłócą! Wspomniała też o planowanym ślubie.
Maja Hyży ciągle kłóci się z partnerem. Czy w końcu wezmą ślub?
Maja Hyży w niedawnym podkaście uchyliła rąbka tajemnicy i powiedziała, jak wygląda jej relacja z Konradem Kozakiem. Nie jest wcale usłana rżami, a partnerzy często mają różne zdania na dany temat. Mimo to potrafią do siebie dotrzeć i na dłuższą metę grają do jednej bramki w miłosnej relacji:
Stwierdziliśmy wspólnie z Konradem, że warto mówić otwarcie o tym, że nasz związek to nie tylko to, co ludzie widzą na Instagramie. My też się kłócimy i to dużo się kłócimy. Tak i my docieramy się do dziś — podsumowała Maja Hyży.
Maja Hyży następnie dodała, że, nawet gdy przesadzą w trakcie kłótni, to ona długo nie potrafi się gniewać na ukochanego. Wokalistka szybko mięknie i to zazwyczaj ona pierwsza wyciąg dłoń w stronę rozejmu:
U nas po prostu jest.wymiana zdań, dyskusja, która kończy się różnie, czasami nawet cichymi dniami, cichymi godzinami. Aczkolwiek ja nie potrafię. Jestem miękka klucha. Po chwili ciszy już bym chciała się przytulić. Już się uśmiecham tak, żeby zamknąć temat — podkreśliła Maja Hyży.
Na ten moment artystka jednak wcale nie myśli o legalizacji związku. Nie śpieszy jej się do ślubu, chociaż jak sama podkreśliła, początkowo bardzo tego pragnęła. Teraz para skupia się na dzieciach i nowym członku rodziny — piesku Tobim:
Temat w ogóle odszedł gdzieś na dalszy plan. […] Było bum, temat był rzeczywiście na tapecie, że będzie ślub. Były zaręczyny. Jest pierścionek na palcu i siłą rzeczy gdzieś ten ślub powinien być. No właśnie powinien. Żyjemy w takich czasach, że właściwie nie powinien — podsumowała Maja Hyży.