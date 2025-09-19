Maja Hyży ostatnio gościła w podkaście „Call me Mommy”, gdzie zdradziła kulisy swojego obecnego związku. Wokalistka po rozwodzie z Grzegorzem Hyżym odnalazła szczęście u boku Konrada Kozaka. Para z tego związku doczekała się narodzin dwóch córek: Antoniny, która urodziła się 10 lipca 2020 roku oraz Zofii, która przyszła na świat 7 lipca 2022 roku. Okazuje się, że w ich relacji nie zawsze jest kolorowo. Piosenkarka zdradziła, że bardzo często się kłócą! Wspomniała też o planowanym ślubie.

Maja Hyży jest w ciąży! Przekazała radosne wieści

Maja Hyży ciągle kłóci się z partnerem. Czy w końcu wezmą ślub?

Maja Hyży w niedawnym podkaście uchyliła rąbka tajemnicy i powiedziała, jak wygląda jej relacja z Konradem Kozakiem. Nie jest wcale usłana rżami, a partnerzy często mają różne zdania na dany temat. Mimo to potrafią do siebie dotrzeć i na dłuższą metę grają do jednej bramki w miłosnej relacji:

Stwierdziliśmy wspólnie z Konradem, że warto mówić otwarcie o tym, że nasz związek to nie tylko to, co ludzie widzą na Instagramie. My też się kłócimy i to dużo się kłócimy. Tak i my docieramy się do dziś — podsumowała Maja Hyży.

Agnieszka i Grzegorz Hyży celebrują 10. rocznicę ślubu! Małżeństwo wybrało bajkową scenerię (FOTO)