Maja Hyży stawia dom. Podała potężne kwoty, które wydała na budowę!
Nie uwierzycie, ile już poszło z jej portfela!
Maja Hyży dała się poznać szerokiej publiczności za sprawą udziału w programie rozrywkowym TVN-u „X-Factor”. Mimo że nie wygrała show, to dotarła do półfinału trzeciej edycji. Ma w swoim dorobku m.in. album „W chmurach” oraz wydała piosenki, takie jak: „Kawa”, „Better”, czy „Never Hide”. Prywatnie jest w związku z Konradem Kozakiem, z którym teraz poświęca czas na budowie domu. Niewiarygodne, ile do tej pory pieniędzy musiała wydać wokalistka!
Maja Hyży zszokowana cenami przy budowie domu. Podała nam konkretne kwoty!
Maja Hyży w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że zamiast ślubu myśli teraz głównie o budowie domu. Okazuje się, że remonty i wszelkie materiały pochłonęły obecnie cały jej domowy budżet. Wokalistka powiedziała nam, ile musiała już wydać pieniędzy. Ledwo zaczęła, a już przerosły już potworne koszty:
Tak obliczyłam mniej więcej, że taki projekt domu w stanie surowym to jakieś 300 tysięcy złotych na pewno trzeba liczyć. Później trzeba już dalej lecieć dalej z wydatkami. Jednak biorąc pod uwagę fakt, ile kosztują mieszkania w samej Warszawie o metrażu 70 metrów kwadratowych, to w dalszym ciągu uważam, że budowa domu bardziej się opłaca — podsumowała Maja Hyży.
Piosenkarka mimo wysokich kwot, które trzeba przeznaczyć na remont, uważa, że budowa domu bardziej opłaca się od kupna mieszkania. Sama też zdecydowała się na budowę domu pod Warszawą, żeby żyć z dala od zgiełku miasta i w spokojnym otoczeniu blisko lasu:
Tak, zdecydowanie pod Warszawą. Nawet teraz mieszkam w Warszawie, ale już tak naprawdę na samym uboczu i nie chciałabym stracić tego poczucia, że jednak nie jestem w tym ścisłym centrum. Owszem, lubię od czasu do czasu przyjechać sobie do centrum stolicy, żeby zobaczyć cały ten zgiełk i pęd ludzi, ale to tylko tak na chwilę — podsumowała Maja Hyży.