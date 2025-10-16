Maja Hyży dała się poznać szerokiej publiczności za sprawą udziału w programie rozrywkowym TVN-u „X-Factor”. Mimo że nie wygrała show, to dotarła do półfinału trzeciej edycji. Ma w swoim dorobku m.in. album „W chmurach” oraz wydała piosenki, takie jak: „Kawa”, „Better”, czy „Never Hide”. Prywatnie jest w związku z Konradem Kozakiem, z którym teraz poświęca czas na budowie domu. Niewiarygodne, ile do tej pory pieniędzy musiała wydać wokalistka!

Maja Hyży zszokowana cenami przy budowie domu. Podała nam konkretne kwoty!

Maja Hyży w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że zamiast ślubu myśli teraz głównie o budowie domu. Okazuje się, że remonty i wszelkie materiały pochłonęły obecnie cały jej domowy budżet. Wokalistka powiedziała nam, ile musiała już wydać pieniędzy. Ledwo zaczęła, a już przerosły już potworne koszty:

Tak obliczyłam mniej więcej, że taki projekt domu w stanie surowym to jakieś 300 tysięcy złotych na pewno trzeba liczyć. Później trzeba już dalej lecieć dalej z wydatkami. Jednak biorąc pod uwagę fakt, ile kosztują mieszkania w samej Warszawie o metrażu 70 metrów kwadratowych, to w dalszym ciągu uważam, że budowa domu bardziej się opłaca — podsumowała Maja Hyży.

