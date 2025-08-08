Anna Kalczyńska wściekła na plażowiczów: „Wkurzają mnie, jak mało co!”
Dziennikarka nie gryzła się w język! Zobaczcie, co napisała na swoim profilu na Instagramie.
Anna Kalczyńska uwielbia wyjeżdżać nad polskie morze. Ostatnio dziennikarka zamieściła relacje z morskich wakacji.
Niestety, to zobaczyła na miejscu, wołało o pomstę do nieba!
Anna Kalczyńska początkowo narzekała na ponurą pogodę. Nad Bałtykiem niestety, ale nie było słonecznie.
Mimo to uśmiech nie schodził z jej twarzy. Do czasu…
Na początku opisywała brzydką pogodę, która bardzo ją zawiodła w tym roku. Anna Kalczyńska liczyła na to, że będzie mogła trochę sobie popływać na ukochanym kite do kite-surfingu.
Potem jednak zdenerwowało ją zupełnie coś innego…
Anna Kalczyńska nie mogła uwierzyć własnym oczom, gdy na plaży zobaczyła niedopałki po papierosach.
Jakby tego było mało, to wszędzie widziała brudne śmierci. Największy szok przeżyła, gdy zobaczyła, jak leżał worek ze śmieciami obok kosza…
Anna Kalczyńska zaapelowała do obserwatorów, żeby zwracali na to uwagę podczas wakacji.
Sama podkreśliła, że bardzo dbała o porządek na plaży i zaczęła sprzątać śmieci po innych.
„Dzisiaj osobiście strzegę czystości naszej plaży. Wkurzają mnie, jak mało co niedopałki rzucone w piach. Czy sądzicie, drodzy, że same się wyrzucą do kosza? Hitem były śmieci przy koszu, jak trudno było trafić 20 cm?!” — przekazała w relacji na Instagramie.