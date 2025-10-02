times-dark
Kozaczek
Doda pręży się na luksusowych wakacjach. Wygląda w brązie jak JLO!

Wokalistka poleciała na wakacje do Hiszpanii. Zobacz zdjęcia!

02.10.2025
Doda, fot. Instagram.

Doda wypoczywa na luksusowych wakacjach 

Doda podzieliła się ujęciami ze słonecznej Hiszpanii. 

Wokalistka ostatnio w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradziła, że rozgląda się tam za nieruchomością.

Doda, fot. Instagram.

Doda pochwaliła się ujęciami w boskiej,  brązowej sukience. 

Trzeba przyznać, że wyglądała w niej niesamowicie. Niczym polska JLO…

Doda, fot. Instagram.

Później Doda zmieniła stylizację na taką w sportowym klimacie. 

Był to idealny strój na spacery z psiakami nad morzem.

Doda, fot. Instagram.

Doda łapała też promienie słoneczne w luźnej stylizacji. 

Doda, fot. Instagram.

Doda pokazywała także ujęcia z luksusowego hotelu. 

Wokalistka ma z niego idealny widok na ukochaną wodę i palmy.

Doda, fot. Instagram.

Mimo wakacji Doda nigdy nie rezygnuje ze swojej sportowej rutyny.

Piosenkarka ćwiczy co drugi dzień na siłowni. Nie boi się podnosić ciężarów.

Doda, fot. Instagram.

Doda ma świetnie zbudowaną sylwetkę, którą zawdzięcza nie tylko częstym treningom, ale również diecie i genom. 

Doda, fot. Instagram.

Piosenkarka pokazała fanom, że przeszła w ostatnim czasie glow-up. 

Mac | 3 października 2025 Odpowiedz

Doda. Nie. Ma. Takich. Nóg. Ma. Lepsze. Niż. Rozenek. Ale. Nie. Takie. Jsk. Na. Zdjęciu

Gość | 3 października 2025 Odpowiedz

Napewno nie wygląda jak Doda 🤣😅co za parada sztuczności jedna sztuczniejsza od drugie czy to już jakieś zawody są???

Ala | 3 października 2025 Odpowiedz

Pato -pseudo artystka!

Gość | 3 października 2025 Odpowiedz

A gdzie Maxiu

Anonim | 3 października 2025 Odpowiedz

Jak zawsze sztucznie naturę poprawia a oszustwa widać gołym okiem i to nie jest ładne.

