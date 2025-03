Klaudia El Dursi jest szczęśliwą matką dwójki chłopców: 15-letni Dawid i 11-letni Jan. Już wkrótce jej rodzina się powiększy i prezenterka telewizyjna powita na świecie trzecie dziecko. Czy będzie to wymarzona córeczka? Nie znamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie, ale była uczestniczka „Top Model” zdaje się korzystać z każdej chwili w ciąży. Ostatnio wybrała się z bliski do Dubaju. Zamieściła stamtąd w sieci przeurocze kadry.

Klaudia El Dursi pokazała urocze ciążowe krągłości. Ależ ma już duży brzuszek

Klaudia El Dursi rozkwitła w ciąży. Uwagę zwracają jej słodkie krągłości

Prowadząca „Hotel Paradise” aktualnie przebywa na urlopie z powodu zaawansowanej ciąży. Kiedy prezenterka odpoczywa od obowiązków zawodowych w słynnym miłosnym reality show zastępuje ją koleżanka — Edyta Zając. Panie od dawna się znają i lubią.

Klaudia El Dursi w tym czasie odpoczywa w słonecznym Dubaju, z którego chętnie publikuje zdjęcia na Instagramie. Ostatnio pochwaliła się fotografiami w beżowych stylizacjach z całą rodziną. Cóż za piękne obrazki. Cała rodzina korzysta z bajecznej pogody w wyjątkowym miejscu!

Klaudia El Dursi pokazała wyjątkowy moment ciąży: ,,Teraz każdy poranek będzie inny”