Anna Lewandowska na wybiegu Victoria’s Secret! Polka niczym światowe gwiazdy

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!

Anna Lewandowska po raz kolejny udowodniła, że należy do ścisłej czołówki polskich gwiazd o międzynarodowym formacie. Jej obecność na prestiżowym pokazie Victoria’s Secret w Nowym Jorku wywołała prawdziwą sensację wśród fanów i mediów.

Trenerka fitness, która na Instagramie ma już sześć milionów obserwujących, postanowiła zaszaleć z stylizacją na ten wyjątkowy wieczór. Jej wybór padł na czarną, mocno wyciętą sukienkę, która doskonale podkreślała jej sportową sylwetkę. Kreacja wzbudziła zachwyt nie tylko fanów, ale także obecnych na miejscu dziennikarzy.