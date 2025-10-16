Anna Lewandowska na wybiegu Victoria’s Secret! Polka niczym światowe gwiazdy
Anna Lewandowska niczym aniołek Victoria's Secret. ZOBACZ ZDJĘCIA!
Anna Lewandowska dołączyła do elitarnego grona gwiazd zaproszonych na pokaz Victoria’s Secret.
Podczas wydarzenia trenerka fitness pojawiła się w odważnej kreacji, która natychmiast zwróciła uwagę wszystkich obecnych. Jak poradziła sobie w towarzystwie największych światowych celebrytów?
Anna Lewandowska po raz kolejny udowodniła, że należy do ścisłej czołówki polskich gwiazd o międzynarodowym formacie. Jej obecność na prestiżowym pokazie Victoria’s Secret w Nowym Jorku wywołała prawdziwą sensację wśród fanów i mediów.
Trenerka fitness, która na Instagramie ma już sześć milionów obserwujących, postanowiła zaszaleć z stylizacją na ten wyjątkowy wieczór. Jej wybór padł na czarną, mocno wyciętą sukienkę, która doskonale podkreślała jej sportową sylwetkę. Kreacja wzbudziła zachwyt nie tylko fanów, ale także obecnych na miejscu dziennikarzy.
Co ciekawe, Lewandowska perfekcyjnie wkomponowała się w klimat całego wydarzenia. Jej uczesanie nawiązywało do słynnych aniołków Victoria’s Secret – miękkie, pofalowane włosy opadały swobodnie na ramiona, dopełniając całości looku.
Delikatny, naturalny makijaż podkreślał jej urodę, nie odwracając uwagi od samej kreacji.
Pokaz Victoria’s Secret to dla Lewandowskiej kolejny krok w budowaniu swojej międzynarodowej marki. Jak donoszą nieoficjalne źródła, polska trenerka od dłuższego czasu zabiega o obecność w światowym show-biznesie, a zaproszenie na tak prestiżowe wydarzenie z pewnością otwiera przed nią nowe możliwości.
Na miejscu udało jej się spotkać z wieloma wpływowymi postaciami z branży mody i fitness. Lewandowska doskonale radziła sobie w towarzystwie międzynarodowych gwiazd, co potwierdza jej rosnącą pozycję w świecie celebrytów.
