times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan Gwiazdy Newsy Polscy celebryci

Anna Lewandowska na wybiegu Victoria’s Secret! Polka niczym światowe gwiazdy

Anna Lewandowska niczym aniołek Victoria's Secret. ZOBACZ ZDJĘCIA!

Anna Lewandowska
/ 16.10.2025 /
Marysia
ANNA-LEWANDOWSKA źródło Instagram

1 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!

Anna Lewandowska dołączyła do elitarnego grona gwiazd zaproszonych na pokaz Victoria’s Secret.

Podczas wydarzenia trenerka fitness pojawiła się w odważnej kreacji, która natychmiast zwróciła uwagę wszystkich obecnych. Jak poradziła sobie w towarzystwie największych światowych celebrytów?

IMG_2443

2 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!

Anna Lewandowska po raz kolejny udowodniła, że należy do ścisłej czołówki polskich gwiazd o międzynarodowym formacie. Jej obecność na prestiżowym pokazie Victoria’s Secret w Nowym Jorku wywołała prawdziwą sensację wśród fanów i mediów.

Trenerka fitness, która na Instagramie ma już sześć milionów obserwujących, postanowiła zaszaleć z stylizacją na ten wyjątkowy wieczór. Jej wybór padł na czarną, mocno wyciętą sukienkę, która doskonale podkreślała jej sportową sylwetkę. Kreacja wzbudziła zachwyt nie tylko fanów, ale także obecnych na miejscu dziennikarzy.

IMG_2440

3 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!

Co ciekawe, Lewandowska perfekcyjnie wkomponowała się w klimat całego wydarzenia. Jej uczesanie nawiązywało do słynnych aniołków Victoria’s Secret – miękkie, pofalowane włosy opadały swobodnie na ramiona, dopełniając całości looku.

Delikatny, naturalny makijaż podkreślał jej urodę, nie odwracając uwagi od samej kreacji.

IMG_2448

4 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!

Pokaz Victoria’s Secret to dla Lewandowskiej kolejny krok w budowaniu swojej międzynarodowej marki. Jak donoszą nieoficjalne źródła, polska trenerka od dłuższego czasu zabiega o obecność w światowym show-biznesie, a zaproszenie na tak prestiżowe wydarzenie z pewnością otwiera przed nią nowe możliwości.

IMG_2449

5 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!

Na miejscu udało jej się spotkać z wieloma wpływowymi postaciami z branży mody i fitness. Lewandowska doskonale radziła sobie w towarzystwie międzynarodowych gwiazd, co potwierdza jej rosnącą pozycję w świecie celebrytów.

IMG_2447

6 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!
IMG_2446

7 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!
IMG_2445

8 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!
IMG_2442

9 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!
IMG_2441

10 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!
IMG_2439

11 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!
IMG_2438

12 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!
IMG_2437

13 / 13

Anna Lewandowska jak aniołek Victoria's Secret!
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości
Aktualności Newsy
Jan Paweł II Karol Wojtyła
Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości
To teatr ukształtował przyszłego papieża?
Friz dostał MILIONY złotych z publicznych pieniędzy! Na co poszła horrendalna kwota?
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Friz
Friz dostał MILIONY złotych z publicznych pieniędzy! Na co poszła horrendalna kwota?
Czy publiczne pieniądze zostały dobrze ulokowane?
Donald Tusk zaskakuje słowami: „Mam kolejną wnuczkę”. Został po raz kolejny dziadkiem?
Aktualności Newsy Z życia gwiazd
Donald Tusk
Donald Tusk zaskakuje słowami: „Mam kolejną wnuczkę”. Został po raz kolejny dziadkiem?
To nagranie Donalda Tuska rozczula. Musicie zobaczyć!
Karolina Pisarek o rozwodzie z Rogerem! Postawiła milionerowi ultimatum
Polscy celebryci Związki gwiazd
Karolina Pisarek Roger Salla
Karolina Pisarek o rozwodzie z Rogerem! Postawiła milionerowi ultimatum
Karolina Pisarek i Roger Salla przeżywają poważny kryzys...
Tromba i Sylwia Gaczorek mają romans? Detektyw z TikToka znów niezawodni!
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Sylwia Gaczorek Tromba
Tromba i Sylwia Gaczorek mają romans? Detektyw z TikToka znów niezawodni!
Oj, zostali przyłapani! A to zdjęcie naprawdę mówi wszystko.
Aniołki Victoria’s Secret zawładnęły sceną! Bella Hadid, debiut Emily Ratajkowski, Madison Beer… (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Moda Zagraniczni celebryci
Adriana Lima Barbara Pavlin
Aniołki Victoria’s Secret zawładnęły sceną! Bella Hadid, debiut Emily Ratajkowski, Madison Beer… (FOTO)
To był wieczór, jakiego dawno nie było!
Małgorzata Rozenek-Majdan zdradza, jak zarobiła pierwszy milion! Cała Polska żartowała z tej kampanii
Newsy Polscy celebryci
Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenek-Majdan zdradza, jak zarobiła pierwszy milion! Cała Polska żartowała z tej kampanii
Ta reklama zapewniła jej fortunę, choć wszyscy się z niej śmiali.
Ujawniono przyczynę śmierci Diane Keaton. To znana i podstępna choroba
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Choroba Diane Keaton
Ujawniono przyczynę śmierci Diane Keaton. To znana i podstępna choroba
Tylko najbliżsi wiedzieli, co działo się w ostatnich miesiącach życia aktorki.
Plejada osobistości na premierze spektaklu „Extasy show”! Janusz i Elżbieta Gajos, Marek Koterski z żoną, Krystyna Janda
Czerwony dywan
Andrzej Chyra Andrzej Pągowski
Plejada osobistości na premierze spektaklu „Extasy show”! Janusz i Elżbieta Gajos, Marek Koterski z żoną, Krystyna Janda
Andrzej Pągowski, Krystyna Morgenstern, Małgorzata Bogdańska...
Justyna Steczkowska rozpętała burzę! Cytat z P. Diddy’ego rozwścieczył fanów
Newsy Z życia gwiazd
Diddy Justyna Steczkowska
Justyna Steczkowska rozpętała burzę! Cytat z P. Diddy’ego rozwścieczył fanów
Cytat z P. Diddy’ego wywołał burzę.
Gwiazdy na premierze filmu „Szpilka”! Wojtek Gola z dziewczyną, Lexy Chapiln z siostrą, Izu Ugonoh z żoną… (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci Programy TV
Artur Szpilka Izu Ugonoh
Gwiazdy na premierze filmu „Szpilka”! Wojtek Gola z dziewczyną, Lexy Chapiln z siostrą, Izu Ugonoh z żoną… (FOTO)
Łukasz Jurkowski, Paweł Tyburski, Monika Goździalska...
Skandal w cieniu legendy F1. W domu Schumachera doszło do gwałtu
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Michael Schumacher
Skandal w cieniu legendy F1. W domu Schumachera doszło do gwałtu
Skandal w domu legendy F1.
Gwiazdy na premierze serialu „Czarna śmierć”! Ilona Ostrowska, stylowa Anna Karczmarczyk, Stockinger… (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci Programy TV
Anna Karczmarczyk Czerwony Dywan
Gwiazdy na premierze serialu „Czarna śmierć”! Ilona Ostrowska, stylowa Anna Karczmarczyk, Stockinger… (FOTO)
Kuba Czekaj, Tomasz Ziętek...
Elitarny łobuz odpowiada Newsweekowi. Przedstawił dowody na swoją „elitarność”
Newsy Polscy celebryci
Elitarny Łobuz
Elitarny łobuz odpowiada Newsweekowi. Przedstawił dowody na swoją „elitarność”
,,Każdy z was może do mnie napisać maila, a ja odpiszę z uczelnianej domeny''
Doda bryluje na Gali Psierocińca! Spektakularnie podkreśliła figurę tą stylizacją
Czerwony dywan
Doda
Doda bryluje na Gali Psierocińca! Spektakularnie podkreśliła figurę tą stylizacją
Artystka jak zwykle zachwyca na czerwonym dywanie.
Światowa gwiazda w barze mlecznym! Rosalía zajadała się schabowym na Pradze
Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Rosalia
Światowa gwiazda w barze mlecznym! Rosalía zajadała się schabowym na Pradze
Rosalía zachwyciła się polskim jedzeniem.
 