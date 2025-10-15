times-dark
Kozaczek
Anna Lewandowska podbija Nowy Jork! Jej odważna kreacja na evencie Victoria's Secret skradła show

Anna Lewandowska na prestiżowym evencie modowym w Nowym Jorku. ZOBACZCIE ZDJĘCIA!

Anna Lewandowska
15.10.2025
Marysia
anna-lewandowska źródło Instagram

1 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!

Anna Lewandowska pojawiła się na prestiżowym evencie Victoria’s Secret w Nowym Jorku. Trenerka personalna zachwyciła odważną stylizacją i spotkała się z koleżanką z branży sportowej.

Co jeszcze działo się podczas jej amerykańskiej podróży?

IMG_2364

2 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!

Lewandowska postawiła na elegancję z nutą prowokacji – na ściance eventu zaprezentowała się w długiej czarnej sukience ozdobionej strategicznie rozmieszczonymi prześwitami.

Kreacja, która doskonale podkreślała jej sportową sylwetkę, została dopełniona czarnymi sandałkami na wysokim obcasie.

IMG_2366

3 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!

Ale to nie jedyne atrakcje jej nowojorskiej podróży. Na ulicach Manhattanu Lewandowska zrobiła sobie mini-sesję zdjęciową, pozując w brązowej stylizacji składającej się z dopasowanej kurtki i szortów z tego samego materiału.

IMG_2357

4 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!

Co ciekawe, podczas spacerów po Nowym Jorku była regularnie zatrzymywana przez przechodniów, którzy pytali ją o… kolor włosów!

,,Kolejna osoba pyta mnie o mój kolor włosów”

– napisała na Instagramie, chwaląc przy tym swoją stylistkę.

IMG_2361

5 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!

Na samym evencie Victoria’s Secret Polka spotkała się z koleżanką ze świata sportu – emerytowaną tenisistką Aną Ivanović.

„Tutaj z królową Aną. Taki wspaniały wieczór przed show Victoria’s Secret”

– podpisała zdjęcie ze spotkania. Warto przypomnieć, że obie panie łączy znajomość z czasów, gdy ich mężowie – Robert Lewandowski i Bastian Schweinsteiger – grali razem w Bayernie Monachium.

IMG_2375

6 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!

Podczas podróży Lewandowska nie zapominała o zdrowych nawykach. Jak sama zdradziła, stara się zdrowo jeść, pić dużo wody (unikając plastikowych butelek), a także nawilżać skórę i… dużo się uśmiechać. Ten ostatni element z pewnością pomaga jej w zdobywaniu kolejnych międzynarodowych scen.

IMG_2374

7 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
IMG_2373

8 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
IMG_2371

9 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
IMG_2370

10 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
IMG_2369

11 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
IMG_2368

12 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
IMG_2367

13 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
IMG_2365

14 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
IMG_2363

15 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
IMG_2362

16 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
IMG_2360

17 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
IMG_2358

18 / 18

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork!
Świetnie | 15 października 2025 Odpowiedz

Modelki VS głodzą się i trenują nonstop kilka miesiecy przed pokazem zeby miec taką figure jak Ania ma na codzien….Świetna sukienka!!!

Bożena | 15 października 2025 Odpowiedz

Chyba z zazdrości te komentarze.Aż przykro czytać.Oj boli co niektórych boli

Ewe | 15 października 2025 Odpowiedz

Nie wiem jak i czym podbija ten Nowy Jork … a jeśli chodzi o jedzenie to tam nie zjesz ani dobrze ani zdrowo.

francop | 15 października 2025 Odpowiedz

gdyby nie maz to by codziennie podbijala kase w lidlu

Ida | 15 października 2025 Odpowiedz

Gdyby była bez tego prześwitującego materiału była by ładna. Sama zawsze stawiam na prostotę nawet ostatnio klasyczną z loola sukienkę zamawiałam na ślub znajomej

