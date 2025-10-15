Anna Lewandowska podbija Nowy Jork! Jej odważna kreacja na evencie Victoria’s Secret skradła show
Anna Lewandowska na prestiżowym evencie modowym w Nowym Jorku. ZOBACZCIE ZDJĘCIA!
Anna Lewandowska pojawiła się na prestiżowym evencie Victoria’s Secret w Nowym Jorku. Trenerka personalna zachwyciła odważną stylizacją i spotkała się z koleżanką z branży sportowej.
Co jeszcze działo się podczas jej amerykańskiej podróży?
Lewandowska postawiła na elegancję z nutą prowokacji – na ściance eventu zaprezentowała się w długiej czarnej sukience ozdobionej strategicznie rozmieszczonymi prześwitami.
Kreacja, która doskonale podkreślała jej sportową sylwetkę, została dopełniona czarnymi sandałkami na wysokim obcasie.
Ale to nie jedyne atrakcje jej nowojorskiej podróży. Na ulicach Manhattanu Lewandowska zrobiła sobie mini-sesję zdjęciową, pozując w brązowej stylizacji składającej się z dopasowanej kurtki i szortów z tego samego materiału.
Co ciekawe, podczas spacerów po Nowym Jorku była regularnie zatrzymywana przez przechodniów, którzy pytali ją o… kolor włosów!
,,Kolejna osoba pyta mnie o mój kolor włosów”
– napisała na Instagramie, chwaląc przy tym swoją stylistkę.
Na samym evencie Victoria’s Secret Polka spotkała się z koleżanką ze świata sportu – emerytowaną tenisistką Aną Ivanović.
„Tutaj z królową Aną. Taki wspaniały wieczór przed show Victoria’s Secret”
– podpisała zdjęcie ze spotkania. Warto przypomnieć, że obie panie łączy znajomość z czasów, gdy ich mężowie – Robert Lewandowski i Bastian Schweinsteiger – grali razem w Bayernie Monachium.
Podczas podróży Lewandowska nie zapominała o zdrowych nawykach. Jak sama zdradziła, stara się zdrowo jeść, pić dużo wody (unikając plastikowych butelek), a także nawilżać skórę i… dużo się uśmiechać. Ten ostatni element z pewnością pomaga jej w zdobywaniu kolejnych międzynarodowych scen.
Świetnie | 15 października 2025
Modelki VS głodzą się i trenują nonstop kilka miesiecy przed pokazem zeby miec taką figure jak Ania ma na codzien….Świetna sukienka!!!
Bożena | 15 października 2025
Chyba z zazdrości te komentarze.Aż przykro czytać.Oj boli co niektórych boli
Ewe | 15 października 2025
Nie wiem jak i czym podbija ten Nowy Jork … a jeśli chodzi o jedzenie to tam nie zjesz ani dobrze ani zdrowo.
francop | 15 października 2025
gdyby nie maz to by codziennie podbijala kase w lidlu
Ida | 15 października 2025
Gdyby była bez tego prześwitującego materiału była by ładna. Sama zawsze stawiam na prostotę nawet ostatnio klasyczną z loola sukienkę zamawiałam na ślub znajomej