times-dark
Kozaczek
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci

Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała wstrząsające kadry

„Ta choroba rzuciła nas na kolana” - wyznała Yolanda Hadid.

Bella Hadid Choroby Gwiazd
/ 19.09.2025 /
Marysia
bella-hadid-szpital źródło Instagram

1 / 10

Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała poruszające kadry

Bella Hadid to jedna z najbardziej rozpoznawalnych modelek na świecie. Na wybiegach podbija serca projektantów, w social mediach dzieli się luksusowym życiem, ale poza blaskiem fleszy mierzy się z ogromnym cierpieniem.

Od lat zmaga się z boreliozą – chorobą, która kompletnie zmieniła jej codzienność.

Teraz w sieci pojawiły się poruszające zdjęcia prosto ze szpitala.

IMG_0030

2 / 10

Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała poruszające kadry

Zdjęcia opublikowała jej matka, Yolanda Hadid, która sama od lat walczy z boreliozą. Była modelka dodała przejmujący wpis, w którym wyznała, że obserwowanie walki córki „rozdarło ją na kawałki”.

Podkreśliła, że przewlekła borelioza neurologiczna to „niewidzialna niepełnosprawność”, której trudno dorównać innym chorobom.

IMG_0029

3 / 10

Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała poruszające kadry

Sama Bella kilka dni wcześniej napisała na Instagramie:

,,Przepraszam, że ciągle znikam. Kocham was”

podpisała zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

Jej matka potwierdziła, że hospitalizacja jest związana właśnie z chorobą odkleszczową. Yolanda dodała, że nieustannie szuka sposobu, by pomóc córce i nie traci nadziei na skuteczne leczenie.

IMG_0031

4 / 10

Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała poruszające kadry

Na koniec wpisu zwróciła się bezpośrednio do córki:

,,Do mojej pięknej Bellito: jesteś nieugięta i odważna. Ta choroba rzuciła nas na kolana, ale zawsze się podnosimy. Będziemy walczyć o lepsze dni razem. Kocham Cię, mój wojowniku”

napisała 61-latka.

IMG_0027

5 / 10

Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała poruszające kadry
IMG_0026

6 / 10

Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała poruszające kadry
IMG_0025

7 / 10

Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała poruszające kadry
IMG_0024

8 / 10

Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała poruszające kadry
IMG_0028

9 / 10

Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała poruszające kadry

10 / 10

Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała poruszające kadry
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Andziaks pokazała film z Gender Reveal Party. Co za emocje i wzruszenie!
Newsy
Andziaks Luka
Andziaks pokazała film z Gender Reveal Party. Co za emocje i wzruszenie!
W miejscu, gdzie brała ślub, odkryła płeć drugiego dziecka!
Ryszard Junior kilka miesięcy temu niesamowicie wzruszył rodziców. Zrobił TO tuż przed 18 urodzinami
Newsy
Edyta Rynkowska Ryszard Rynkowski
Ryszard Junior kilka miesięcy temu niesamowicie wzruszył rodziców. Zrobił TO tuż przed 18 urodzinami
Był jednym z ostatnich momentów, kiedy Edyta mogła zobaczyć swojego syna na scenie.
Intymna Kim Kardashian na okładce „Vogue France”! Wybrała diamenty warte MILIONY zamiast ubrań
Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Kim Kardashian
Intymna Kim Kardashian na okładce „Vogue France”! Wybrała diamenty warte MILIONY zamiast ubrań
To pierwsza okładka Kim w Vouge France.
Edyta i Ryszard Rynkowscy długo starali się o dziecko. Jego narodziny zawdzięczali szczególnym okolicznościom
Aktualności Newsy Związki gwiazd
Edyta Rynkowska Ryszard Rynkowski
Edyta i Ryszard Rynkowscy długo starali się o dziecko. Jego narodziny zawdzięczali szczególnym okolicznościom
Długo starali się o dziecko, aż wydarzyło się coś, co sami nazwali cudem.
Kamila Boś z „Rolnika” była długo stalkowana. Wreszcie zapadł wyrok ws. jej prześladowcy
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Kamila Boś Królowa Pieczarek
Kamila Boś z „Rolnika” była długo stalkowana. Wreszcie zapadł wyrok ws. jej prześladowcy
Czyżby to koniec jej perypetii?
Sąsiedzi są zdruzgotani nagłym odejściem Edyty Rynkowskiej: „Ostatnio rozmawialiśmy”
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Edyta Rynkowska Nie żyje
Sąsiedzi są zdruzgotani nagłym odejściem Edyty Rynkowskiej: „Ostatnio rozmawialiśmy”
"Było wszystko w porządku" - mówią sąsiedzi.
Monica Bellucci i Tim Burton rozstali się! A jeszcze niedawno plotkowano o zaręczynach
Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Monica Bellucci Tim Burton
Monica Bellucci i Tim Burton rozstali się! A jeszcze niedawno plotkowano o zaręczynach
Jakiś czas temu błyszczeli na czerwonym dywanie, a teraz wydali szokujące oświadczenie.
17-letni syn Ryszarda Rynkowskiego pożegnał mamę. Ten gest chwyta za serce
Aktualności Newsy
Ryszard Rynkowski
17-letni syn Ryszarda Rynkowskiego pożegnał mamę. Ten gest chwyta za serce
Nastolatek opublikował zdjęcie. "Trzymaj się, jesteśmy z Tobą” - pisali poruszeni obserwatorzy.
Romeo Beckham zadebiutował na London Fashion Week. W pierwszym rzędzie jego EX
Zagraniczni celebryci
Emily Ratajkowki Romeo Beckham
Romeo Beckham zadebiutował na London Fashion Week. W pierwszym rzędzie jego EX
Najlepiej ubraną gwiazdą wydarzenia była Emily Ratajkowski.
Doda stanie się posiadaczką upragnionej posiadłości! „To było moim wielkim marzeniem” (WIDEO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Doda Dom
Doda stanie się posiadaczką upragnionej posiadłości! „To było moim wielkim marzeniem” (WIDEO)
Długo na to czekała! W końcu się dorobiła i nie ukrywa zachwytu.
Prokuratura zabrała głos po śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Ruszyło śledztwo
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Przyczyna śmierci Ryszard Rynkowski
Prokuratura zabrała głos po śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Ruszyło śledztwo
Tragiczne doniesienia z Brodnicy wstrząsnęły opinią publiczną.
Kylie i Kendall Jenner wybrały się na ploteczki z Hailey Bieber. W pewnym momencie zauważyły TO… (PAPARAZZI)
Zagraniczni celebryci
Hailey Bieber Kendall Jenner
Kylie i Kendall Jenner wybrały się na ploteczki z Hailey Bieber. W pewnym momencie zauważyły TO… (PAPARAZZI)
od lat pozostają w bliskiej przyjaźni. To rzadkość w show-biznesie!
Filip Gurłacz po raz pierwszy wystąpił z żoną w programie! (FOTO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Filip Gurłacz Krzysztof Ibisz
Filip Gurłacz po raz pierwszy wystąpił z żoną w programie! (FOTO)
Tylko spójrzcie jak razem pięknie wyglądają!
Po śmierci pierwszej żony poślubił swoją FANKĘ. Tak wyglądała miłość z Edytą Rynkowską
Ale plota! Z życia gwiazd
Love Stories Ryszard Rynkowski
Po śmierci pierwszej żony poślubił swoją FANKĘ. Tak wyglądała miłość z Edytą Rynkowską
18 września 2025 roku do mediów dotarła przykra informacja o śmierci jego drugiej żony!
Monika Richardson o ataku dronów. Nagle padły mocne słowa o Nawrockim
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki Monika Richardson
Monika Richardson o ataku dronów. Nagle padły mocne słowa o Nawrockim
Dziennikarka nie wierzy w bezpieczeństwo Polski i jest gotowa na najgorsze...
Marianna Schreiber grozi pozwem TV Republika. „Zostałam potraktowana gorzej jak sz***a”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Afera Ciąża
Marianna Schreiber grozi pozwem TV Republika. „Zostałam potraktowana gorzej jak sz***a”
Poszło o rzekomą ciążę celebrytki...
 