Bella Hadid znów w szpitalu. Jej mama opublikowała wstrząsające kadry
„Ta choroba rzuciła nas na kolana” - wyznała Yolanda Hadid.
Bella Hadid to jedna z najbardziej rozpoznawalnych modelek na świecie. Na wybiegach podbija serca projektantów, w social mediach dzieli się luksusowym życiem, ale poza blaskiem fleszy mierzy się z ogromnym cierpieniem.
Od lat zmaga się z boreliozą – chorobą, która kompletnie zmieniła jej codzienność.
Teraz w sieci pojawiły się poruszające zdjęcia prosto ze szpitala.
Zdjęcia opublikowała jej matka, Yolanda Hadid, która sama od lat walczy z boreliozą. Była modelka dodała przejmujący wpis, w którym wyznała, że obserwowanie walki córki „rozdarło ją na kawałki”.
Podkreśliła, że przewlekła borelioza neurologiczna to „niewidzialna niepełnosprawność”, której trudno dorównać innym chorobom.
Sama Bella kilka dni wcześniej napisała na Instagramie:
,,Przepraszam, że ciągle znikam. Kocham was”
– podpisała zdjęcie ze szpitalnego łóżka.
Jej matka potwierdziła, że hospitalizacja jest związana właśnie z chorobą odkleszczową. Yolanda dodała, że nieustannie szuka sposobu, by pomóc córce i nie traci nadziei na skuteczne leczenie.
Na koniec wpisu zwróciła się bezpośrednio do córki:
,,Do mojej pięknej Bellito: jesteś nieugięta i odważna. Ta choroba rzuciła nas na kolana, ale zawsze się podnosimy. Będziemy walczyć o lepsze dni razem. Kocham Cię, mój wojowniku”
– napisała 61-latka.
