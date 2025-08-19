Bieber pali skręta na ulicy. Była też Hailey! Tak się bawią młodzi rodzice. ZDJĘCIA
Justin Bieber w pewnym momencie całkiem odleciał!
Justin Bieber został przyłapany na ulicach Hollywood na paleniu skręta.
Młody rodzic bawił się w najlepsze i po wypaleniu papierosa poszedł do swoich znajomych.
Justin Bieber nie zwracał uwagi na fotoreporterów, którzy robili mu zdjęcia.
Piosenkarz był bardzo wyluzowany.
Nagle do akcji wkroczyła Hailey Bieber. Piękna modelka świetnie bawiła się podczas zabawy.
Jednak dość szybko uciekła z imprezy. Wsiadła do czarnej limuzyny…
Hailey Bieber miała na sobie boską stylizację. Wyglądała jak modna Francuzka!
Justin Bieber w pewnym momencie zaszalał. Zaczął mocno gestykulować i bawić się ze znajomymi!
Widać, że młody rodzic lubi od czasu do czasu odpiąć wrotki i pójść na niezłą imprezę z przyjaciółmi.