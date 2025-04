Justin Bieber od dłuższego czasu mierzy się z poważnymi problemami w życiu prywatnym. Wokalista w marcu 2025 roku opublikował w social mediach serię niepokojących wiadomości, w których wyznał fanom, że czuje się tak „jakby tonął”. Było to wynikiem traumatycznych doświadczeń z przeszłości. Wcześniej w czerwcu 2024 roku, zdiagnozowano u niego zespół Ramsaya Hunta, co doprowadziło do częściowego paraliżu twarzy i przerwania trasy koncertowej. Ostatnio internauci odkryli, że jego żona — Hailey Bieber przestała go obserwować na Instagramie. Czyżby wybuchł konflikt między nimi?

Bieber jest synem Kourtney Kardashian?! Reign Disick komentuje: „Nie sądzę, żeby moja mama zrobiła coś takiego”

Justin Bieber przechodzi kryzys psychiczny. Problemy w związku mu nie pomagają…

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się spekulacje na temat kryzysu w małżeństwie Justina i Hailey Bieber. W styczniu 2025 roku fani zauważyli, że Justin przestał obserwować swoją żonę na Instagramie, co wywołało plotki o problemach w ich związku. Justin Bieber wyjaśnił później, że jego konto zostało zhakowane. Mimo to, w marcu 2025 roku Hailey Bieber rzekomo przestała obserwować Justina po jego niepokojącym live streamie, co ponownie wzbudziło obawy fanów.

Internauci nie kryli zaniepokojenia i pod postami na Instagramie nie kryli lęku przed zdrowiem artysty. Wsparli Justina Biebera, ale proponowali też mu zasięgnięcie fachowej pomocy. Pisali o tym, że mężczyzna w ostatnim czasie zaczął się bardzo niepokojąco zachowywać:

Przykro się patrzy na Justina Biebera. Smutne to jest, co się ostatnio dzieje,

Dlaczego Justin udostępniasz w sieci takie rzeczy? Proszę, zadbaj o swoje zdrowie i skup się na tym, co ważne, czyli rodzinie i przyjaciołach,

Justin Bieber zachowuje się przedziwnie. Smutno się patrzy na artystę, którego podziwiałam całe życie. Niełatwo mi jest, gdy widzę, jak zbacza z dobrej drogi,

Powrotu do zdrowia życzę — podsumowali internauci w poście na Instagramie.

The Weeknd na urodzinach swojej dziewczyny Simi Khadra. Była też Hailey Bieber