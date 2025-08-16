Kim Kardashian ze zmarszczkami. Tak wyglądałyby celebrytki bez poprawek!
Medycyna estetyczna działa cuda? Spójrzcie na... Hailey Bieber!
Kim Kardashian bardzo dba o swój wygląd. Celebrytka regularnie ćwiczy na siłowni oraz oddaje się w ręce chirurgów i specjalistów medycyny estetycznej.
Sprawdziliśmy, jak mogłaby wyglądać bez poprawek na twarzy!
Okazuje się, że wtedy jej cera byłaby poszarzała, a zmarszczki bardziej widoczne.
Ale oczywiście w każdej wersji — naturalnej, czy też po poprawkach prezentuje się dobrze. To do człowieka należy wybór, jak chce wyglądać.
Hailey Bieber z kolei na eventach zawsze prezentuje się wspaniale w pełnym makijażu.
Ale bez makijażu i poprawek kosmetycznych modelka mogłaby wyglądać zupełnie normalnie.
Według twórcy na jej twarzy mogłyby być nawet widoczne krostki i zaskórniki.
Kendall Jenner za to od zawsze stawia na naturalność i delikatne poprawki urodowe.
Modelka w porównaniu do innych sióstr Kardashian wygląda najbardziej naturalnie…
Jednak bez makijażu i wizyt o kosmetologa jej cera prezentowałaby się zdecydowanie inaczej.
Wciąż pięknie, ale już nie tak nieskazitelnie, jak na zdjęciach ze ścianek.
Megan Fox za to od zawsze chętnie chwali się tym, że korzysta z medycyny estetycznej.
Aktorka wielokrotnie mówiła, że powiększyła sobie usta i zdecydowała się na kilka urodowych poprawek.
Megan Fox bez makijażu i upiększeń tak wyglądałaby w życiu codziennym.
Jesteście zaskoczeni?
Blake Lively z kolei zasłynęła śnieżnobiałym uśmiechem i promienną cerą.
Aktorka od lat stara się naturalnie dbać o urodę, dzięki czemu ma własne rysy twarzy.
Okazuje się, że bez medycyny estetycznej i makijażu byłaby równie piękna…
Inka | 16 sierpnia 2025
