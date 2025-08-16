times-dark
Kozaczek
Kim Kardashian ze zmarszczkami. Tak wyglądałyby celebrytki bez poprawek!

Medycyna estetyczna działa cuda? Spójrzcie na... Hailey Bieber!

16.08.2025
EmEl
Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

1 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 

Kim Kardashian bardzo dba o swój wygląd. Celebrytka regularnie ćwiczy na siłowni oraz oddaje się w ręce chirurgów i specjalistów medycyny estetycznej.

Sprawdziliśmy, jak mogłaby wyglądać bez poprawek na twarzy!

Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

2 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 

Okazuje się, że wtedy jej cera byłaby  poszarzała, a zmarszczki bardziej widoczne. 

Ale oczywiście w każdej wersji — naturalnej, czy też po poprawkach prezentuje się dobrze. To do człowieka należy wybór, jak chce wyglądać.

Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

3 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 

Hailey Bieber z kolei na eventach zawsze prezentuje się wspaniale w pełnym makijażu. 

Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

4 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 

Ale bez makijażu i poprawek kosmetycznych modelka mogłaby wyglądać zupełnie normalnie.

Według twórcy na jej twarzy mogłyby być nawet widoczne krostki i zaskórniki.

Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

5 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 

Kendall Jenner za to od zawsze stawia na naturalność i delikatne poprawki urodowe.

Modelka w porównaniu do innych sióstr Kardashian wygląda najbardziej naturalnie…

Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

6 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 

Jednak bez makijażu i wizyt o kosmetologa jej cera prezentowałaby się zdecydowanie inaczej.

Wciąż pięknie, ale już nie tak nieskazitelnie, jak na zdjęciach ze ścianek.

Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

7 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 

Megan Fox za to od zawsze chętnie chwali się tym, że korzysta z medycyny estetycznej. 

Aktorka wielokrotnie mówiła, że powiększyła sobie usta i zdecydowała się na kilka urodowych poprawek.

Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

8 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 

Megan Fox bez makijażu i upiększeń tak wyglądałaby w życiu codziennym.

Jesteście zaskoczeni?

Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

9 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 

Blake Lively z kolei zasłynęła śnieżnobiałym uśmiechem i promienną cerą. 

Aktorka od lat stara się naturalnie dbać o urodę, dzięki czemu ma własne rysy twarzy.

Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

10 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 

Okazuje się, że bez medycyny estetycznej i makijażu byłaby równie piękna… 

Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

11 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 
Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

12 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 
Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

13 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 
Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

14 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 
Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

15 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 
Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

16 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 
Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

17 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 
Gwiazdy bez medycyny estetycznej, fot. Instagram.

18 / 18

Gwiazdy bez medycyny estetycznej 
Inka | 16 sierpnia 2025 Odpowiedz

To ja jestem piękna 🤨

