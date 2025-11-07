Córeczka Joanny Krupy ma już 6 lat! Tak zmieniała się Asha. Rośnie piękność! (FOTO)
Podobna do mamy?
1 / 9
Nie da się ukryć, że życie Joanny Krupy poza zawodowymi projektami, głównie kręci się wokół jej córki Ashy. Warto wspomnieć, że dziewczynka urodziła się 2 listopada 2019 roku w Los Angeles i jest owocem związku modelki z przedsiębiorcą Douglasem Nunesem.
„Jeden z najbardziej wspaniałych emocjonalnych i najcięższych dni w moim życiu. Mała dziewczynka Asha-Leigh Presley Nunes urodziła się 2 listopada 2019 o godzinie 17:50. Mogę jedynie powiedzieć, że kobiety są waleczne” – pisała Krupa po porodzie.
2 / 9
Warto podkreślić, że Joanna Krupa i ojciec jej dziecka nie są już razem. Poznali się jednak w 2017 roku w trakcie spaceru. Amerykanin nie wiedział wówczas, że Joanna Krupa jest sławna i ma na koncie liczne sukcesy. Między nimi szybko zaiskrzyło i już w marcu 2018 roku doszło do zaręczyn, a pod koniec lipca tego samego roku wzięli bajkowy ślub w Krakowie. Rok później powitali swoją córkę Ashę-Leigh. Po pięciu latach małżeństwa para jednak rozstała się, a do finalizacji rozwodu doszło w październiku 2023 roku.
„Pozwalam na to, że były mąż ciągle jest, żeby dziecko nie poczuło, że to rozstanie. Na pewno dla mojego zdrowia to nie jest dobre, nie jest łatwo, ale robię to dla niej” – mówiła nam niedawno modelka.
3 / 9
Dziewczyna rośnie jak na drożdżach, a kilka lat w jednym z wywiadów dla „Twoje Imperium” modelka mówiła:
„Ma niesamowitą osobowość. Jest słodka i kochana, ale ma też charakterek. Dokładnie wie, czego chce i robi wszystko, by to dostać. Lubi pokazywać, jaka jest mądra, sprytna, szybka. Kombinuje, myśli, że może wszystko zrobić, a przecież nie ma jeszcze dwóch lat. Musimy na nią bardzo uważać. I czuję, że nie będziemy się z nią nudzić”.
4 / 9
Krupa wielokrotnie podkreśla, że rodzina jest dla niej najważniejsza, co widać na jej mediach społecznościowych. Na Instagramie modelka i gospodyni programu „Top Model” od czasu do czasu chętnie chwali się zdjęciami swojej pociechy, nad którą rozpływają się jej obserwatorzy.
5 / 9
Warto wspomnieć, że w tym roku Joanna Krupa pochwaliła się, że jej córka rozpoczęła ważny etap w swoim życiu i rozpoczęła naukę w amerykańskiej zerówce. Modelka jakiś czas temu wyznała, że zdecydowała się na zapisanie córki do katolickiej placówki, ponieważ sama w przeszłości do takiej uczęszczała.
„Ja też chodziłam do szkoły katolickiej. W czasach, gdzie jest tyle nienawiści, tyle złego, myślę, że taka szkoła będzie ją prowadzić w dobrym kierunku. Uważam, że w takiej szkole nauczy się zasad. Ostatnio nauczyła się modlitwy i potem nauczyła jej mnie. To jest piękne” – mówiła Krupa dla JastrząbPost.
6 / 9
Choć wydawałoby się, że Joanna dopiero co została mamą, to nic bardziej mylnego. Jej ukochana pociecha kilka dni temu skończyła już 6 lat. Nie da się ukryć, że dziewczynka w pełni odziedziczyła geny po przepięknej mamie. Czyżby Asha-Leigh w przyszłości również została modelką? Tylko spójrzcie jak już wyrosła.
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Anonim | 7 listopada 2025
Asha była uroczym dzieckiem a teraz wyrosła na uroczą dziewczynkę. Skoro jest zodiakalnym skorpionem to oczywiste że ma charakterek. Ale też inteligencję z którą zawsze sobie da radę w życiu. Poza tym to najlepsi ludzie na świecie.