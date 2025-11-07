Córeczka Joanny Krupy ma już 6 lat! Tak zmieniała się Asha. Rośnie piękność! (FOTO)

Tak wyrosła córka Joanny Krupy

Warto podkreślić, że Joanna Krupa i ojciec jej dziecka nie są już razem. Poznali się jednak w 2017 roku w trakcie spaceru. Amerykanin nie wiedział wówczas, że Joanna Krupa jest sławna i ma na koncie liczne sukcesy. Między nimi szybko zaiskrzyło i już w marcu 2018 roku doszło do zaręczyn, a pod koniec lipca tego samego roku wzięli bajkowy ślub w Krakowie. Rok później powitali swoją córkę Ashę-Leigh. Po pięciu latach małżeństwa para jednak rozstała się, a do finalizacji rozwodu doszło w październiku 2023 roku.

„Pozwalam na to, że były mąż ciągle jest, żeby dziecko nie poczuło, że to rozstanie. Na pewno dla mojego zdrowia to nie jest dobre, nie jest łatwo, ale robię to dla niej” – mówiła nam niedawno modelka.