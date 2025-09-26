Nasz reporter spotkał Joannę Krupę podczas eventu z okazji nowego sezonu „Top Model”. W rozmowie modelka otworzyła się na temat trudnych relacji z byłym mężem Douglasem Nunesem. Przyznała, że robi wszystko, by ich córka nie odczuła skutków rozstania.

Joanna Krupa szczerze o relacjach z byłym mężem Douglasem Nunesem. Zdradziła, jak ich rozstanie wpływa na córkę

Joanna Krupa od października 2023 roku jest oficjalnie rozwiedziona z Douglasem Nunesem. Para rozstała się po pięciu latach małżeństwa, ale mimo separacji ich więź nie została całkowicie przecięta. Jak wyznała modelka, były partner wciąż pojawia się w jej życiu – głównie ze względu na dobro córki, Asi.

Ja myślę, że ona jeszcze do końca tego nie rozumie. Bo wiesz, on tak naprawdę do mnie ma klucze, do alarmu ma mój kod, przychodzi kiedy chce, do niej. I tak naprawdę nie wiem, czy ona do końca to rozumie. Są momenty, gdzie musimy jej tłumaczyć, dlaczego jak wyjeżdżamy np. na wakacje, nie mieszkamy w tym samym miejscu czy w tym samym pokoju. Wiem, że jako dziecko ona się cieszy, jak jesteśmy razem, robimy to dla niej. Ale czy ona to rozumie? Nie wiem. Dla niej bym zrobiła wszystko – powiedziała w rozmowie z naszym reporterem.

Krupa podkreśliła, że stara się być „dobrą byłą żoną”, by Asia czuła się bezpiecznie i nie odczuła bolesnych konsekwencji rozwodu.

Pozwalam na to, że były mąż ciągle jest, żeby dziecko nie poczuło, że to rozstanie. Na pewno dla mojego zdrowia to nie jest dobre, nie jest łatwo, ale robię to dla niej – wyznała.

A jak wyglądają obecne relacje Krupy z byłym mężem?

Przychodzi, kiedy chce do niej. Mamy rozmowy, jak chodzi tylko o dziecko, często próbujemy nie wchodzić w inne rozmowy, bo tak naprawdę mamy różne wizje na różne tematy i po co o tym rozmawiać, jak nie jesteśmy już razem. Ja przynajmniej próbuję trzymać się tylko tematów związanych z Asią – zaznaczyła modelka.

Choć Joanna Krupa i Douglas Nunes mają dziś inne wizje życia, modelka robi wszystko, by ich córka dorastała w atmosferze miłości i poczucia bezpieczeństwa.

Cały wywiad możecie zobaczyć poniżej!