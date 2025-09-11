Córka Weronika Rosati chodzi do polskiej szkoły w LA. Pokazała rozpoczęcie roku szkolnego
Wygląda jak w Polsce?
Weronika Rosati, znana aktorka, która podzieliła się wyjątkowym momentem w życiu swojej córki Elizabeth.
Na Instagramie opublikowała zdjęcie z inauguracji nowego roku szkolnego w Polskiej Macierzy Szkolnej w Los Angeles.
Na zdjęciach możemy zobaczyć, iż nie zabrakło biało-czerwonej flagi, hymnu oraz oficjalnego rozpoczęcia zajęć szkolnych. Wszystko wygląda podobnie jak w Polsce.
Na jednej z fotografii zamieszczonych przez aktorkę widnieje program uroczystości z napisem „Inauguracja nowego roku szkolnego 2025/2026”. Na innych ujęciach możemy zauważyć Weronikę Rosati wraz z córką w letnich, białych stylizacjach na tle budynku szkoły obok, którego powiewają dwie flagi: jedna z nich polska, a druga amerykańska.
Weronika Rosati nie kryła dumy i radości z faktu, że jej córka nie tylko kontynuuje edukację w Los Angeles, ale także pielęgnuje polskie tradycje i język:
„Zaczynamy drugą klasę w polskiej szkole w Los Angeles” – napisała aktorka na Instagramie.
Polska Macierz Szkolna w Los Angeles od lat wspiera Polonię i umożliwia dzieciom wychowywanym w USA naukę języka polskiego, poznawanie historii, a także kultury. Dzięki temu miejscu Polacy mogą zachować silny związek z ukochaną ojczyzną.
