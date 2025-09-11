Córka Weronika Rosati chodzi do polskiej szkoły w LA. Pokazała rozpoczęcie roku szkolnego

Córka Weroniki Rosati rozpoczęła rok szkolny w Los Angeles

Weronika Rosati nie kryła dumy i radości z faktu, że jej córka nie tylko kontynuuje edukację w Los Angeles, ale także pielęgnuje polskie tradycje i język:

„Zaczynamy drugą klasę w polskiej szkole w Los Angeles” – napisała aktorka na Instagramie.

Polska Macierz Szkolna w Los Angeles od lat wspiera Polonię i umożliwia dzieciom wychowywanym w USA naukę języka polskiego, poznawanie historii, a także kultury. Dzięki temu miejscu Polacy mogą zachować silny związek z ukochaną ojczyzną.