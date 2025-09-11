times-dark
Kozaczek
Newsy

Córka Weronika Rosati chodzi do polskiej szkoły w LA. Pokazała rozpoczęcie roku szkolnego

Wygląda jak w Polsce?

Weronika Rosati
/ 11.09.2025 /
Karolina T.
Screenshot

1 / 4

Córka Weroniki Rosati rozpoczęła rok szkolny w Los Angeles

Weronika Rosati, znana aktorka, która podzieliła się wyjątkowym momentem w życiu swojej córki Elizabeth.

 

Na Instagramie  opublikowała zdjęcie z inauguracji nowego roku szkolnego w Polskiej Macierzy Szkolnej w Los Angeles.

Na zdjęciach możemy zobaczyć, iż nie zabrakło biało-czerwonej flagi, hymnu oraz oficjalnego rozpoczęcia zajęć szkolnych. Wszystko wygląda podobnie jak w Polsce.

Screenshot

2 / 4

Córka Weroniki Rosati rozpoczęła rok szkolny w Los Angeles

Na jednej z fotografii zamieszczonych przez aktorkę widnieje program uroczystości z napisem „Inauguracja nowego roku szkolnego 2025/2026”. Na innych ujęciach możemy zauważyć Weronikę Rosati wraz z córką w letnich, białych stylizacjach na tle budynku szkoły obok, którego powiewają dwie flagi: jedna z nich polska, a druga amerykańska.

Screenshot

3 / 4

Córka Weroniki Rosati rozpoczęła rok szkolny w Los Angeles

Weronika Rosati nie kryła dumy i radości z faktu, że jej córka nie tylko kontynuuje edukację w Los Angeles, ale także pielęgnuje polskie tradycje i język:

„Zaczynamy drugą klasę w polskiej szkole w Los Angeles” – napisała aktorka na Instagramie.

 

 

Polska Macierz Szkolna w Los Angeles od lat wspiera Polonię i umożliwia dzieciom wychowywanym w USA naukę języka polskiego, poznawanie historii, a także kultury. Dzięki temu miejscu Polacy mogą zachować silny związek z ukochaną ojczyzną.

Zrzut ekranu 2025-09-11 o 20.00.38

4 / 4

Córka Weroniki Rosati rozpoczęła rok szkolny w Los Angeles
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Aleksander Kwaśniewski nie był jedyny! Jolanta Kwaśniewska wspomina swojego pierwszego poważnego partnera
Newsy
Aleksander Kwaśniewski Jolanta Kwaśniewska
Aleksander Kwaśniewski nie był jedyny! Jolanta Kwaśniewska wspomina swojego pierwszego poważnego partnera
„Po trzecim skreśleniu ze studiów powiedziałam: koniec” – wyznała szczerze była Pierwsza Dama
Koronawirus zaatakował synka Gilon. Gwiazda w szoku po objawach u Franka
Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci
Karolina Gilon
Koronawirus zaatakował synka Gilon. Gwiazda w szoku po objawach u Franka
Gwiazda przeżyła dramatyczną noc z synem. „Myślałam, że się odwodni…”
Nie żyje zapomniana gwiazda PRL. Zmarła w samotności, a on odszedł do innej
Aktualności Newsy
Gwiazdy PRL-u śmierć
Nie żyje zapomniana gwiazda PRL. Zmarła w samotności, a on odszedł do innej
Była ikoną kina moralnego niepokoju i żoną znanego reżysera.
Próba spektaklu „Terapia dla par”. Agnieszka Więdłocha, Kamilla Baar, Antoni Pawlicki…
Gwiazdy Newsy Polscy celebryci
Próba spektaklu „Terapia dla par”. Agnieszka Więdłocha, Kamilla Baar, Antoni Pawlicki…
Piotr Głowacki, Roma Gąsiorowska, Olivier Janiak...
Ile zarobił Skolim w wakacje? Padła zaskakująca suma: „Mógłbym kupić całe osiedle”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Skolim Zarobki Gwiazd
Ile zarobił Skolim w wakacje? Padła zaskakująca suma: „Mógłbym kupić całe osiedle”
Grał koncert za koncertem, a teraz przelicza, ile mieszkań mógłby kupić za zarobioną fortunę.
Justin Bieber w samych bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (FOTO)
Newsy Wpadki gwiazd Zagraniczni celebryci
Justin Bieber
Justin Bieber w samych bokserkach na ulicy! Fani przecierają oczy (FOTO)
Nowe nagranie wywołało burzę w sieci.
24. rocznica ataku na World Trade Center! Przypominamy rozpaczliwe pożegnania i dramatyczne sceny
Newsy Skandale
Nowy Jork Tragedia
24. rocznica ataku na World Trade Center! Przypominamy rozpaczliwe pożegnania i dramatyczne sceny
Do dziś bohaterzy WTC borykają się ze skutkami tej tragedii!
Rocznica 11 września. Polski strażak ujawnia, co działo się chwile po zamachu na WTC. Ludzie wylatywali z okien…
Newsy
Rocznica 11 września. Polski strażak ujawnia, co działo się chwile po zamachu na WTC. Ludzie wylatywali z okien…
A polski kolarz stracił syna. Miesiąc wcześniej dowiedział się, że zostanie po raz drugi ojcem.
Wizjonerka Aida o ataku dronów nad Polską. Ma pilny apel na temat przyszłości
Newsy
Wizjonerka Aida o ataku dronów nad Polską. Ma pilny apel na temat przyszłości
"W powietrzu ona trwa, energia wojny wisi już od jakiegoś czas" - mówi Aida Kosojan-Przybysz.
Ewa Minge SZCZERZE o stylu Marty Nawrockiej! Zaapelowała do Polaków (WIDEO)
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Ewa Minge Marta Nawrocka
Ewa Minge SZCZERZE o stylu Marty Nawrockiej! Zaapelowała do Polaków (WIDEO)
„Naprawdę nie jest istotne, czy wygląda dobrze..."
Kinga Rusin z partnerem UCIEKALI z rajskiej wyspy! „Nie daliśmy rady…”
Newsy Polscy celebryci
Kinga Rusin
Kinga Rusin z partnerem UCIEKALI z rajskiej wyspy! „Nie daliśmy rady…”
Tego się nie spodziewali!
Anna Piszczałka z 1. edycji „Top Model” przekazała smutne wieści. Nie żyje jej brat!
Newsy
Anna Piszczałka
Anna Piszczałka z 1. edycji „Top Model” przekazała smutne wieści. Nie żyje jej brat!
Ochotnicza Straż Pożarna także zabrała głos.
Joanna Racewicz apeluje po ataku dronów. Ostrzega przed jednym…
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Joanna Racewicz Polska
Joanna Racewicz apeluje po ataku dronów. Ostrzega przed jednym…
"To nasza jedyna tarcza...” - podkreśla w emocjonalnym wpisie.
Wstrząsające wyniki ekspertyzy ws. Ryszarda Rynkowskiego! Teraz nie uniknie konsekwencji
Newsy Polscy celebryci
Ryszard Rynkowski
Wstrząsające wyniki ekspertyzy ws. Ryszarda Rynkowskiego! Teraz nie uniknie konsekwencji
Śledczy ustalili, ile naprawdę miał promili.
Tak wygląda dom, na który spadł rosyjski dron! Mieszkańcy Wyryk: „Szykujemy się do pracy, a nie na wojnę”
Newsy
Tak wygląda dom, na który spadł rosyjski dron! Mieszkańcy Wyryk: „Szykujemy się do pracy, a nie na wojnę”
Co dzieje się w miejscowości Wyryki?
Eksperci i politycy USA komentują rosyjskie drony nad Polską: „To nie był wypadek”
Newsy
Eksperci i politycy USA komentują rosyjskie drony nad Polską: „To nie był wypadek”
Art. 5. NATO zostanie uruchomiony?
 