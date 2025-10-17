times-dark
Kozaczek
Dzieci gwiazd Gwiazdy Newsy Zagraniczni celebryci

Eminem kończy dziś 53 lata! Kilka dni temu świat dowiedział się, że znów zostanie dziadkiem

Czym dziś zajmują się trzy córki Eminema? Ich życie mocno zaskakuje!

Eminem
/ 17.10.2025 /
Marysia
Eminem, fot. Instagram.

1 / 16

Córki Eminema dziś! Nie uwierzycie, jak potoczyły się ich losy

Marshall Mathers, znany światu jako Eminem, 17 października obchodzi 52. urodziny. Podczas gdy on wciąż króluje na scenie muzycznej, jego trzy córki – Hailie, Alaina i Stevie – prowadzą dziś zupełnie inne życie niż ich słynny ojciec. Jak potoczyły się ich losy?

IMG_2506

2 / 16

Córki Eminema dziś! Nie uwierzycie, jak potoczyły się ich losy

Hailie Jade Scott Mathers, która przyszła na świat 25 grudnia 1995 roku, dziś jest już 28-letnią spełnioną kobietą. Absolwentka psychologii na Michigan State University, którą ukończyła z imponującą średnią, postanowiła pójść własną drogą.

Na Instagramie śledzi ją ponad 2,8 miliona osób, a ona sama z powodzeniem rozwija karierę influencerki, skupiając się głównie na branży modowej.

IMG_2505

3 / 16

Córki Eminema dziś! Nie uwierzycie, jak potoczyły się ich losy

Wraz z przyjaciółką prowadzi też autorski podcast

„Just A Little Shady”, którego nazwa nawiązuje do słynnego pseudonimu jej ojca. Sam Eminem nie kryje dumy z córki, co wielokrotnie podkreślał w wywiadach.

IMG_2510

4 / 16

Córki Eminema dziś! Nie uwierzycie, jak potoczyły się ich losy

32-letnia Alaina Marie Scott, najstarsza córka Eminema

(wychowywana przez niego od dziecka, choć formalnie jest jego siostrzenicą), niedawno podzieliła się radosną nowiną – spodziewa się swojego pierwszego dziecka.

„Od miesięcy noszę w sobie maleńkie bicie serca, które już zmieniło mnie w każdy możliwy sposób”

– napisała na Instagramie, publikując wzruszające zdjęcia z mężem, Mattem Moellerem.

To oznacza, że Eminem po raz drugi zostanie dziadkiem – w marcu tego roku Hailie powitała na świecie syna, Elliotta Marshalla.

IMG_2515

5 / 16

Córki Eminema dziś! Nie uwierzycie, jak potoczyły się ich losy

Najmłodsza córka rapera, Stevie Laine, ma dziś 21 lat i – w przeciwieństwie do swoich sióstr – zdecydowanie stroni od rozgłosu.

Wychowywana przez matkę, prowadzi życie z dala od mediów, a Eminem zawsze chronił jej prywatność. Wiadomo jedynie, że ukończyła już szkołę średnią i podobnie jak siostry, mieszka w Michigan.

RAPPER EMINEM SENTENCED ON GUN CHARGE. źródło Forum

6 / 16

Córki Eminema dziś! Nie uwierzycie, jak potoczyły się ich losy

Eminem wielokrotnie podkreślał, że wychowanie córek to jego największe życiowe osiągnięcie.

„Gdy myślę o tym, z czego najbardziej jestem dumny, to jedną z tych rzeczy jest to, że udało mi się wychować moje dzieci”

– mówił w rozmowie z Mike’m Tysonem.

Dziś, gdy raper obchodzi urodziny, może z satysfakcją patrzeć na swoje córki – wszystkie wyrosły na spełnione kobiety, które pomimo słynnego ojca, znalazły własną drogę życiową.

IMG_2513

7 / 16

Alaina Marie Scott
IMG_2511

8 / 16

Alaina Marie Scott
IMG_2512

9 / 16

Alaina Marie Scott
IMG_2508

10 / 16

Hailie Jade Scott Mathers
IMG_2507

11 / 16

Hailie Jade Scott Mathers
IMG_2504

12 / 16

Hailie Jade Scott Mathers
IMG_2503

13 / 16

Hailie Jade Scott Mathers
IMG_2516

14 / 16

Stevie Laine
IMG_2518

15 / 16

Stevie Laine
IMG_2514

16 / 16

Stevie Laine
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Vanessa Aleksander ujawnia, jakie ma dziś relacje z Dawidem Podsiadłą. Kiedyś huczało o ich romansie!
Newsy VIDEO Kozaczka
Dawid Podsiadło Vanessa Aleksander
Vanessa Aleksander ujawnia, jakie ma dziś relacje z Dawidem Podsiadłą. Kiedyś huczało o ich romansie!
Aktorka dotąd niechętnie komentowała swoje życie prywatne...
Famila Kardashianek podbija kosmetyczny event Kylie! Była też Hailey i córki Diddy’ego (FOTO)
Ale plota! Uroda Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Diddy Hailey Bieber
Famila Kardashianek podbija kosmetyczny event Kylie! Była też Hailey i córki Diddy’ego (FOTO)
Cóż to był za wieczór!
Ilona Ostrowska wraca pamięcią do Pawła Królikowskiego. Niezwykle wzruszona
Newsy VIDEO Kozaczka
Ilona Ostrowska Paweł Królikowski
Ilona Ostrowska wraca pamięcią do Pawła Królikowskiego. Niezwykle wzruszona
"Paweł absolutnie stał się moją bliską osobą..." - mówiła aktorka.
Polityczna wojna bez końca! Tusk o Kaczyńskim: „Wcisnął ludziom truciznę do serc”
Aktualności Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Donald Tusk Jarosław Kaczyński
Polityczna wojna bez końca! Tusk o Kaczyńskim: „Wcisnął ludziom truciznę do serc”
„Mnie szlag trafia!” – Premier Donald Tusk w emocjonalnym wybuchu o Kaczyńskim.
Donald Tusk o Szymonie Hołowni „Poczułem lekkie mdłości”
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Donald Tusk
Donald Tusk o Szymonie Hołowni „Poczułem lekkie mdłości”
Premier Tusk nie wytrzymał w rozmowie z Wojewódzkim!
Szok w rodzinie królewskiej! Książę Andrzej rezygnuje z tytułów
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Książę Andrzej
Szok w rodzinie królewskiej! Książę Andrzej rezygnuje z tytułów
To koniec ery księcia Yorku.
Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Menopauza
Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli
Znane Polki udowodniły, że kobiecość nie ma wieku!
Donald Tusk wrzucił swoje zdjęcie zrobione przez AI. Internet wybuchł śmiechem!
Aktualności Newsy
Donald Tusk
Donald Tusk wrzucił swoje zdjęcie zrobione przez AI. Internet wybuchł śmiechem!
"Kto normalny daje na konto premiera zdjęcie z AI?" - drwią internauci.
Tomasz Karolak nagle przerwał nagrania z Bohosiewicz i Kosińskim! „Możecie być ciszej?”
Newsy VIDEO Kozaczka
Maja Bohosiewicz Taniec Z Gwiazdami
Tomasz Karolak nagle przerwał nagrania z Bohosiewicz i Kosińskim! „Możecie być ciszej?”
Reakcja aktora może zaskoczyć!
Polsat zdecydował, co się stanie po odejściu Mai Bohosiewicz. To ONA wraca do show?
Aktualności Newsy Programy TV
Maja Bohosiewicz Taniec Z Giwazdami
Polsat zdecydował, co się stanie po odejściu Mai Bohosiewicz. To ONA wraca do show?
Po rezygnacji jednej z uczestniczek "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się jedno pytanie - kto zastąpi ją na parkiecie?
Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Domy Gwiazd Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
Efekt zapiera dech w piersiach!
Mateusz Banasiuk padł ofiarą cyberprzestępcy! „Dostałem SMS-y z oficjalnej bramki banku”
Aktualności Newsy
Mateusz Banasiuk
Mateusz Banasiuk padł ofiarą cyberprzestępcy! „Dostałem SMS-y z oficjalnej bramki banku”
Jego słowa są ważnym ostrzeżeniem dla wszystkich!
Adriana Lima, Alessandra Ambrosio… po 25 latach znów na wybiegu VS! Zobacz, jak się zmieniły
Zagraniczni celebryci
Adriana Lima Alessandra Ambrosio
Adriana Lima, Alessandra Ambrosio… po 25 latach znów na wybiegu VS! Zobacz, jak się zmieniły
Od lat uznawane za najpiękniejsze twarze Victoria's Secret.
Pierwsza Dama o córce: „Od trzech lat bawimy się w…”. Teraz Kasia spełniła marzenie!
Newsy
Kasia Nawrocka Marta Nawrocka
Pierwsza Dama o córce: „Od trzech lat bawimy się w…”. Teraz Kasia spełniła marzenie!
Marta Nawrocka niechcący zdradziła o Kasi.
Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości
Aktualności Newsy
Jan Paweł II Karol Wojtyła
Karol Wojtyła: aktor, który został papieżem! Niezwykłe sekrety z jego przeszłości
To teatr ukształtował przyszłego papieża?
Friz dostał MILIONY złotych z publicznych pieniędzy! Na co poszła horrendalna kwota?
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Friz
Friz dostał MILIONY złotych z publicznych pieniędzy! Na co poszła horrendalna kwota?
Czy publiczne pieniądze zostały dobrze ulokowane?
 