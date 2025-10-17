Eminem kończy dziś 53 lata! Kilka dni temu świat dowiedział się, że znów zostanie dziadkiem
Czym dziś zajmują się trzy córki Eminema? Ich życie mocno zaskakuje!
Marshall Mathers, znany światu jako Eminem, 17 października obchodzi 52. urodziny. Podczas gdy on wciąż króluje na scenie muzycznej, jego trzy córki – Hailie, Alaina i Stevie – prowadzą dziś zupełnie inne życie niż ich słynny ojciec. Jak potoczyły się ich losy?
Hailie Jade Scott Mathers, która przyszła na świat 25 grudnia 1995 roku, dziś jest już 28-letnią spełnioną kobietą. Absolwentka psychologii na Michigan State University, którą ukończyła z imponującą średnią, postanowiła pójść własną drogą.
Na Instagramie śledzi ją ponad 2,8 miliona osób, a ona sama z powodzeniem rozwija karierę influencerki, skupiając się głównie na branży modowej.
Wraz z przyjaciółką prowadzi też autorski podcast
„Just A Little Shady”, którego nazwa nawiązuje do słynnego pseudonimu jej ojca. Sam Eminem nie kryje dumy z córki, co wielokrotnie podkreślał w wywiadach.
32-letnia Alaina Marie Scott, najstarsza córka Eminema
(wychowywana przez niego od dziecka, choć formalnie jest jego siostrzenicą), niedawno podzieliła się radosną nowiną – spodziewa się swojego pierwszego dziecka.
„Od miesięcy noszę w sobie maleńkie bicie serca, które już zmieniło mnie w każdy możliwy sposób”
– napisała na Instagramie, publikując wzruszające zdjęcia z mężem, Mattem Moellerem.
To oznacza, że Eminem po raz drugi zostanie dziadkiem – w marcu tego roku Hailie powitała na świecie syna, Elliotta Marshalla.
Najmłodsza córka rapera, Stevie Laine, ma dziś 21 lat i – w przeciwieństwie do swoich sióstr – zdecydowanie stroni od rozgłosu.
Wychowywana przez matkę, prowadzi życie z dala od mediów, a Eminem zawsze chronił jej prywatność. Wiadomo jedynie, że ukończyła już szkołę średnią i podobnie jak siostry, mieszka w Michigan.
Eminem wielokrotnie podkreślał, że wychowanie córek to jego największe życiowe osiągnięcie.
„Gdy myślę o tym, z czego najbardziej jestem dumny, to jedną z tych rzeczy jest to, że udało mi się wychować moje dzieci”
– mówił w rozmowie z Mike’m Tysonem.
Dziś, gdy raper obchodzi urodziny, może z satysfakcją patrzeć na swoje córki – wszystkie wyrosły na spełnione kobiety, które pomimo słynnego ojca, znalazły własną drogę życiową.
