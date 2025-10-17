Eminem kończy dziś 53 lata! Kilka dni temu świat dowiedział się, że znów zostanie dziadkiem

Córki Eminema dziś! Nie uwierzycie, jak potoczyły się ich losy

Hailie Jade Scott Mathers, która przyszła na świat 25 grudnia 1995 roku, dziś jest już 28-letnią spełnioną kobietą. Absolwentka psychologii na Michigan State University, którą ukończyła z imponującą średnią, postanowiła pójść własną drogą.

Na Instagramie śledzi ją ponad 2,8 miliona osób, a ona sama z powodzeniem rozwija karierę influencerki, skupiając się głównie na branży modowej.