Ćwierćfinał „The Voice od Poland”. Margaret całkiem skromnie, a Baron naprawdę się wystroił

16. edycja programu „The Voice of Poland” weszła właśnie w etap odcinków na żywo, a widzowie z ogromnymi emocjami obserwują rywalizację uczestników. Napięcie udziela się nie tylko występującym, lecz także trenerom: Kubie Badachowi, Tomsonowi i Baronowi, Michałowi Szpakowi oraz Margaret.