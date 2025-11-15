Nawigacja

Ćwierćfinał „The Voice od Poland”. Margaret całkiem skromnie, a Baron naprawdę się wystroił

Autor Kamila Szamik

1/8 Tomson
Tomson, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

16. edycja programu „The Voice of Poland” weszła właśnie w etap odcinków na żywo, a widzowie z ogromnymi emocjami obserwują rywalizację uczestników. Napięcie udziela się nie tylko występującym, lecz także trenerom: Kubie Badachowi, Tomsonowi i Baronowi, Michałowi Szpakowi oraz Margaret.

2/8 Michał Szpak
Michał Szpak, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

W sobotę 15 listopada w studiu pojawił się wyjątkowy gość. Na Instagramie opublikowano zdjęcie, na którym widać Sarę James. Młoda artystka, mająca duże doświadczenie w programach typu talent show, z pewnością może dodać otuchy uczestnikom w tak ważnym momencie.

3/8 Baron
Baron, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Na backstagu, tak w jak poprzednim tygodniu do Pauliny Chylewskiej dołączy influencerka Hi Hania.

4/8 Margaret
Margaret, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

W dzisiejszym odcinku praktycznie wszyscy postawili na czerń w swoich stylizacjach. Margaret założyła koszulkę z krótkim rękawem i spodniami ozdobione suwakami w nietypowych miejscach.

5/8 Kuba Badach
Kuba Badach, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Stylizacją zaskoczył jednak Baron, który do marynarki dopiął srebrne łańcuchy. Zdecydował się również na ciężką biżuterię przy szyi.

6/8 Sara James
Sara James, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF

Michał Szpak postawił na marynarkę z szerokimi ramionami i obszerną kokardą z przodu, a Kuba Badach w odróżnieniu od reszty postawił na klasykę w postaci czarnego garnituru.

7/8 Hanna Puchalska
Hanna Puchalska, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF
8/8 Paulina Chylewska
Paulina Chylewska, fot. KAPiF
source: fot. KAPiF
