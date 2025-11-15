Dawno niewidziana Irina Shayk szokuje nowym wyglądem. Tak zaprezentowała się w Czechach
Słynna modelka bardzo się zmieniła...
Irina Shayk jest słynną modelką. Popularność zyskała za sprawą pięcioletniego związku z Cristiano Ronaldo.
Para zaręczyła się w 2011 roku, ale do ślubu nigdy nie doszło. Rozstali się w styczniu 2015 roku.
Mimo że minęło od ich rozstania 10 lat, to fani wciąż wspominają ich dawną relację.
Dziś Irina Shayk skupia się na życiu singielki, ale jej ostatnie zdjęcia mogły mocno zaniepokoić fanów…
Irina Shayk o dłuższego czasu zaczęła wrzucać do sieci przerażające zdjęcia, które mocno niepokoją fanów.
Wisienką na torcie było jej ostatnie wyjście publiczne. Paparazzi przyłapali ją w looku „bez brwi” i w mrocznym czarnym outficie.
Nie brakuje komentarzy zachwytu. Internauci piszą, że Shayk wygląda jak „bogini”, „ikona mody” czy „najpiękniejsza kobieta na świecie”. Jednak obok głosów podziwu pojawiły się też bardziej niepokojące reakcje.
Irina Shayk po raz kolejny udowodniła, że na czerwonym dywanie nie ma sobie równych i że potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych fotoreporterów. Podczas specjalnego launchu kalendarza Pirelli 2026, jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie mody, modelka pojawiła się w kreacji, która natychmiast stała się tematem numer jeden wieczoru.
Uwagę zwracały również pofarbowane na platynowy blond brwi modelki.
Całość miała mocno mroczny, undergroundowy charakter.
Mimo wszystko trudno było oderwać wzrok od aktorki.
Widać, że Irina Shayk nie boi się eksperymentować ze swoim wizerunkiem.
Co myślicie o nowym stylu Iriny Shayk?
Pasuje jej taki mroczny wizerunek?
BZDURNY ARTYKUL!!!!! Ta pani nie jest warta tylu zdjec i jakichkolwiek ,, nowinek”