times-dark
Kozaczek
Polscy celebryci

Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!

Fani zachwyceni ich pomysłem!

Daniel Majewski Deynn
/ 08.10.2025 /
Marysia
deynn-majewski źródło Instagram

1 / 11

Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!

Deynn i Daniel Majewski mają powody do świętowania – ich synek Romeo skończył właśnie sześć miesięcy.

Z tej okazji para przygotowała zabawną, ale i uroczą rolkę, która momentalnie rozczuliła fanów.

Mleko podane w pojemniku na szampana i balony w kształcie gwiazd to dopiero początek niespodzianki, jaką rodzice sprawili swojemu małemu synkowi.

IMG_1630

2 / 11

Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!

Na nagraniu widać, jak Deynn w ciemnych okularach i sportowym stroju wnosi do sypialni pojemnik wypełniony… butelkami z mlekiem, stylizowany na wiaderko z szampanem. W tle słychać muzykę „Little Boss”, a Daniel Majewski pozuje przy drzwiach niczym ochroniarz ekskluzywnego klubu.

IMG_1635

3 / 11

Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!

W tym czasie mały Romeo czeka już w łóżku, otoczony balonami w kształcie gwiazd i błękitnymi dekoracjami.

Ubrany w jasne body i czapeczkę imprezową, siedzi w pościeli jak prawdziwy VIP. Fani nie kryją zachwytu, a zdjęcia z tej chwili szybko obiegły internet.

IMG_1636

4 / 11

Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!

Zarówno Deynn, jak i Majewski udostępnili ujęcia z rodzinnego świętowania na swoich profilach. Wśród obserwujących nie zabrakło życzeń i gratulacji.

5 / 11

Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!
IMG_1634

6 / 11

IMG_1632

7 / 11

Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!
IMG_1633

8 / 11

Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!
IMG_1631

9 / 11

Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!
IMG_1637

10 / 11

Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!

11 / 11

Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Marcysia wróciła po długiej przerwie na YouTube! Ludzie w szoku. Przebiła nawet Wersow
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Marcysia Ryskala
Marcysia wróciła po długiej przerwie na YouTube! Ludzie w szoku. Przebiła nawet Wersow
Po trzech latach ciszy Marcysia Ryskala reaktywuje swój kanał.
Kuba Wojewódzki wziął ślub! Wydało się, kim jest jego żona
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Kuba Wojewódzki
Kuba Wojewódzki wziął ślub! Wydało się, kim jest jego żona
Jego wybranka to znana twarz z telewizji.
Maffashion teraz nam to potwierdziła. Planuje pójść pod nóż!
Aktualności Polscy celebryci
Julia Kuczyńska Kozaczek Tv
Maffashion teraz nam to potwierdziła. Planuje pójść pod nóż!
Blogerka modowa wygadała się na temat operacji plastycznej.
Tak Wojciech Gola przywitał ukochaną na lotnisku. Wręczył jej luksusowy prezent!
Aktualności Polscy celebryci
Wojciech Gola Związki Gwiazd
Tak Wojciech Gola przywitał ukochaną na lotnisku. Wręczył jej luksusowy prezent!
Fani byli rozczuleni romantycznym kadrem.
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Adrian Szymaniak Anita Szydłowska
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
"To był zupełnie normalny, taki letni weekend..." - zaczęła Anita.
Katarzyna Cichopek apeluje o pomoc dla Adriana ze ŚOPW. Poprosiła o jedną rzecz!
Aktualności Polscy celebryci
Adrian Szymaniak Kamil Stoch
Katarzyna Cichopek apeluje o pomoc dla Adriana ze ŚOPW. Poprosiła o jedną rzecz!
Zamieściła w sieci przejmujący apel.
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Grzegorz Krychowiak Gwiazdy Na Premierze
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Nagranie obiegło już sieć!
Tak Rutkowski przywitał żonę po powrocie z dżungli. Czego on jeszcze nie wymyśli!
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Królowa Przetrwania Krzysztof Rutkowski
Tak Rutkowski przywitał żonę po powrocie z dżungli. Czego on jeszcze nie wymyśli!
Tacy to pożyją!
Ostro zakpili z Julii Wieniawy w programie Polsatu. Nie przebierali w słowach!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Julia Wieniawa Polsat
Ostro zakpili z Julii Wieniawy w programie Polsatu. Nie przebierali w słowach!
Słowa Julii Wieniawy o „biedzie jako stanie umysłu” wracają do niej jak bumerang.
Oliwia Bieniuk ukończyła studia. Internauta zwrócił uwagę na ocenę z… zachowania!
Aktualności Polscy celebryci
Anna Przybylska Oliwia Bieniuk
Oliwia Bieniuk ukończyła studia. Internauta zwrócił uwagę na ocenę z… zachowania!
Oj, młoda aktorka się nie popisała...
Maffashion wystąpiła w teledysku Kozidrak. Wyszło na jaw, dlaczego artystka wybrała właśnie ją…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Beata Kozidrak Maffashion
Maffashion wystąpiła w teledysku Kozidrak. Wyszło na jaw, dlaczego artystka wybrała właśnie ją…
Fashionistka zdradziła kulisy ich współpracy.
Kiedyś kochała ją cała Polska, a dziś jej piosenki wracają jak magia. Co dziś robi gwiazda PRL-u?
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Gwiazdy PRL-u Halina Benedyk
Kiedyś kochała ją cała Polska, a dziś jej piosenki wracają jak magia. Co dziś robi gwiazda PRL-u?
Choć lata świetności polskiej estrady minęły, ona wciąż zachwyca publiczność i nie myśli o emeryturze.
Marina Łuczenko-Szczęsna wspomina erę „Glam Pop”: „Polska nie była na to gotowa!”
Aktualności Polscy celebryci
Maja Sablewska Marina łuczenko
Marina Łuczenko-Szczęsna wspomina erę „Glam Pop”: „Polska nie była na to gotowa!”
Wokalistka po latach zdobyła się na szczere wyznanie...
Kosmetolożka gwiazd zdradziła prawdę o Julii Wieniawie. „Trochę już przegina!”
Aktualności Polscy celebryci
Ewa Olczak-dziadołka Julia Wieniawa
Kosmetolożka gwiazd zdradziła prawdę o Julii Wieniawie. „Trochę już przegina!”
Zdecydowała się na szczerą odpowiedź.
Philipp Plein w centrum rodzinnego skandalu! Sandra Kubicka włączyła się w dramat i poniosła konsekwencje…
Newsy Polscy celebryci Skandale Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Philipp Plein Sandra Kubicka
Philipp Plein w centrum rodzinnego skandalu! Sandra Kubicka włączyła się w dramat i poniosła konsekwencje…
„Wszystko jej zabrał!”
Emilia Komarnicka przerwała milczenie na temat rozwodu. Co z Redbadem Klynstrą?
Aktualności Polscy celebryci
Emilia Komarnicka Redbad Klynstra
Emilia Komarnicka przerwała milczenie na temat rozwodu. Co z Redbadem Klynstrą?
Aktorka nie kryła dłużej swoich emocji... Wiele zdradziła w nowym podkaście!
 