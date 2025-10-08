Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!
Fani zachwyceni ich pomysłem!
Deynn i Daniel Majewski mają powody do świętowania – ich synek Romeo skończył właśnie sześć miesięcy.
Z tej okazji para przygotowała zabawną, ale i uroczą rolkę, która momentalnie rozczuliła fanów.
Mleko podane w pojemniku na szampana i balony w kształcie gwiazd to dopiero początek niespodzianki, jaką rodzice sprawili swojemu małemu synkowi.
Na nagraniu widać, jak Deynn w ciemnych okularach i sportowym stroju wnosi do sypialni pojemnik wypełniony… butelkami z mlekiem, stylizowany na wiaderko z szampanem. W tle słychać muzykę „Little Boss”, a Daniel Majewski pozuje przy drzwiach niczym ochroniarz ekskluzywnego klubu.
W tym czasie mały Romeo czeka już w łóżku, otoczony balonami w kształcie gwiazd i błękitnymi dekoracjami.
Ubrany w jasne body i czapeczkę imprezową, siedzi w pościeli jak prawdziwy VIP. Fani nie kryją zachwytu, a zdjęcia z tej chwili szybko obiegły internet.
Zarówno Deynn, jak i Majewski udostępnili ujęcia z rodzinnego świętowania na swoich profilach. Wśród obserwujących nie zabrakło życzeń i gratulacji.
