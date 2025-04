Wielu fanów Deynn i Daniela Majewskiego zastanawiało się, skąd wziął się pomysł na imię ich nowo narodzonego syna. Para długo trzymała to w tajemnicy, ale w końcu zdradzili całą historię – od pomysłu, przez zmianę decyzji, aż po bardzo intymny moment, który miał miejsce podczas rodzinnej podróży do Rzymu. Majewski nie miał oporów, by zdradzić kulisy TEJ nocy…

Zdecydowali się na imię dla syna po TEJ nocy. Majewski opowiada bez cenzury

Po narodzinach pierwszego dziecka Marity i Daniela Majewskich, internauci zasypali ich pytaniami o imię chłopca. Para dopiero po kilku dniach zdecydowała się ujawnić, że chłopiec nazywa się… Romeo. I choć w sieci od razu pojawiły się skojarzenia ze słynnym bohaterem Szekspira, historia jego imienia okazuje się dużo bardziej osobista – i dosłownie związana z miastem zakochanych.

Influencer szybko zaznaczył, że imię jego syna nie podlega żadnym ,,swojskim” przekształceniom.

To nie jest żaden Romcio, Romek, Romeczek. To nie jest polskie imię. Po prostu Romeo – tłumaczył na Instastories. – My zdrabniamy jako: synek, synuś, junior, ale samo imię zostaje pełne. I nie odmieniamy go, przynajmniej my się tego będziemy trzymać – dodał stanowczo.

Majewski z rozbrajającą szczerością opisał, jak doszło do poczęcia syna. Okazuje się, że para od jakiegoś czasu starała się o dziecko, ale dopiero wakacyjny wyjazd do Rzymu okazał się tym momentem.

Pojechaliśmy do Rzymu z rodziną. Marita zrobiła test owulacyjny rano przed wylotem i wyszło, że to TEN dzień. Trochę się zmartwiliśmy, bo nie byliśmy sami… ale daliśmy radę. Po zameldowaniu się w hotelu zadziałaliśmy. Potem poszliśmy na spacer i mamy z tego dnia zdjęcia – z naszym synkiem już z nami, tylko jeszcze nie wiedzieliśmy – opowiadał ze śmiechem.

Daniel przyznał, że imię Romeo nie było ich pierwszą opcją. Początkowo wybór padł na inne imię na literę „D”, a decyzję w tej kwestii miał podjąć on, bo – jak ustaliła para – imię dla syna wybiera tata, a dla córki mama.

Leżeliśmy sobie i Marita zapytała: „Na pewno chcesz to imię?” A ja poczułem, że jednak jej nie przekonuje. Zapytałem, co proponuje. I wtedy padło „Romeo” – wspomina Majewski. – Tobie się zawsze podobało, mówiłaś, że Romeo Beckham i że nikt tak nie nazywa dzieci. No i tak zostało – dodał.

Jak się okazuje, przyszli rodzice dopiero po czasie odkryli, że imię Romeo niesie ze sobą pasujące i symboliczne znaczenie:

Nie skojarzyliśmy od razu, że Romeo nawiązuje do Rzymu. A przecież to właśnie tam nasz syn został poczęty. Potem sprawdziliśmy, że imię oznacza „ten, który zmierza do Rzymu”. No i już wiedzieliśmy – to nie mógł być przypadek – tłumaczył Majewski.

Influencer podsumował, że czuje ogromną dumę i radość z wybrania właśnie takiego imienia.

To był dzień, w którym wymyśliliśmy to imię i stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko, by zostało. Romeo Daniel Majewski. Piękne, cudowne, wyjątkowe. Ja jestem zakochany w tym imieniu – zakończył.