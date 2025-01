Psychodietetyk uderza w wypowiedź Majewskiego o braniu 400 TYSIĘCY jednostek witaminy D3 dziennie!

Burza w sieci po kontrowersyjnej wypowiedzi Majewskiego o witaminie D3

Teraz wybuchła nowa afera z Majewskim w roli głównej, która szybko stała się hitem na TikToku i wywołała burzliwą dyskusję. Wszystko przez jego ostatnią wypowiedź dotyczącą spożywania witaminy D. Jako ambasador marki SFD w jednej z ostatnich relacji pochwalił się, że od ponad roku raz na 4-5 dni wypija na raz całą butelkę witaminy C oraz D3+K2:

„Od ponad roku raz na 4/5 dni wypijam na raz całą buteleczkę witaminy C oraz D3+K2, a gdy czuję się nieco bardziej „zmęczony” lub że mogło mnie gdzieś przewiać, bo prawie cały czas chodzę rozebrany, to wypijam wielką szklankę imbiru z kurkumą oraz szklankę czarnego bzu. Poczytajcie i poszukajcie głębiej jak należy to stosować i kiedy, ale nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, żebyście pili max kilka kropelek D3. To skandal. Witamina D3 to życie. Od ponad roku nie byłem ani razu przeziębiony i nie wziąłem ani jdednej!!!! żadnej!!!! tabletki na cokolwiek. Marita też śmiała się ze mnie i z moich metod aż ostatnio dopadło ją mega ciężkie choróbsko i postawiłem ją w !!!! jeden !!!! dzień totalnie na nogi naturalnymi sposobami domowymi i witaminami w mega dawkach. Od tamtej pory mówi do mnie per znachor haha” – pisał w relacji.