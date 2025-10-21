Eric Lu wygrał Konkurs Chopinowski! Mało kto wie, z czym musiał się zmierzyć

Eric Lu to 27-letni amerykański pianista, który właśnie przeszedł do historii jako zwycięzca XIX Konkursu Chopinowskiego.

Urodzony w Massachusetts w rodzinie o tajwańsko-chińskich korzeniach, po raz pierwszy wystąpił w tym prestiżowym konkursie dekadę temu, mając zaledwie 17 lat, i zdobył wówczas IV nagrodę.

Jego obecny triumf to zwieńczenie wieloletniej, konsekwentnej drogi artystycznej – ale także dowód niezwykłej determinacji, bo tuż przed decydującym występem zmagał się z chorobą, która niemal uniemożliwiła mu walkę o złoty medal.