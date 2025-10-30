Faustyna Martyniuk dzieli się uroczym nagraniem ze chrzcin. Wszystko było dopięte na ostatni guzik (WIDEO)
Pomimo ostatnich skandali Daniela chrzciny były przepiękne.
Za rodziną Martyniuków wielkie wydarzenie. 26 października w jednym z białostockich kościołów syn Daniela Martyniuka i jego żony Faustyny przyjął chrzest święty. O dziwo na uroczystości pojawił się Daniel, który zapowiadał, że będzie nieobecny na chrzcinach syna, pisząc: „Chrzciny Floriana są w październiku 26. Niestety mnie na nich zabraknie” czy „Szok, żeby nie móc przyjechać na chrzciny syna. Kiedyś mu to wytłumaczę. Zrozumie!”
Tak się jednak nie stało, a młody Martyniuk pojawił się na chrzcinach syna. Zanim jednak dotarł, czekała go podróż z Hiszpanii do Polski podczas której urządził niemałą awanturę, w konsekwencji doszło do awaryjnego lądowania w Nicei i wyrzucenia go z pokładu.
Teraz żona Daniela Martyniuka Faustyna, podzieliła się na swoim Instagramie uroczym nagraniem ze chrzcin ich synka. Pod opublikowanym wideo Faustyna Martyniuk dodał również wzruszający wpis:
„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem”. Jesteś największym darem, miłością i szczęściem. Chrzest Święty Florianka, Święta Woda w Wasilkowie, dnia 26 października 2025 roku 🥰
Faustyna podzieliła się również ujęciami z kościoła, na których pomimo ostatnich kontrowersji wywołanych przez Daniela widać, że są szczęśliwi w tym ważnym dniu.
Jak widać, na wydarzeniu pojawiła się cała rodzina, jednak już kilka dni temu spekulowano, że niespodziewanie zabrakło Zenka Martyniuka. Na zdjęciach paparazzi na próżno szukać gwiazdora disco polo, bo na żadnym ze ujęć wykonanych przed kościołem go nie widać. Co ciekawe, na nagraniu opublikowanym przez Faustynę również jest nieuchwytny, co oznacza, że faktycznie mogło zabraknąć go na chrzcinach wnuka.
Nie zabrakło również kadrów z sali, która była przystrojona balonami, ścianką i dekoracjami, w kolorach niebieskich i złotych.
Stoły natomiast uginały się od pyszności, które były pięknie udekorowane.
Był też przepiękny tort z racami z napisem: „Chrzest Święty Florianka”.
