Faustyna Martyniuk dzieli się uroczym nagraniem ze chrzcin. Wszystko było dopięte na ostatni guzik (WIDEO)

Chrzciny synka Daniela i Faustyny Martyniuków

Za rodziną Martyniuków wielkie wydarzenie. 26 października w jednym z białostockich kościołów syn Daniela Martyniuka i jego żony Faustyny przyjął chrzest święty. O dziwo na uroczystości pojawił się Daniel, który zapowiadał, że będzie nieobecny na chrzcinach syna, pisząc: „Chrzciny Floriana są w październiku 26. Niestety mnie na nich zabraknie” czy „Szok, żeby nie móc przyjechać na chrzciny syna. Kiedyś mu to wytłumaczę. Zrozumie!”

Tak się jednak nie stało, a młody Martyniuk pojawił się na chrzcinach syna. Zanim jednak dotarł, czekała go podróż z Hiszpanii do Polski podczas której urządził niemałą awanturę, w konsekwencji doszło do awaryjnego lądowania w Nicei i wyrzucenia go z pokładu.