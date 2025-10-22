Daniel Martyniuk marzył o sławie? Właśnie ją zdobył, ale w sposób, o którym chyba wolałby zapomnieć. Jego awantura na pokładzie samolotu do Warszawy odbiła się szerokim echem za granicą. Teraz o wybryku syna Zenka piszą już nie tylko polskie, ale i europejskie media.

Linia lotnicza zabrała głos po wybrykach Daniela Martyniuka. To, co wyprawiał przechodzi ludzkie pojęcie

Awaryjne lądowanie przez Martyniuka. Zagraniczne media opisują „pijanego pasażera”

Cisza w mediach społecznościowych Daniela Martyniuka niemal zawsze zwiastuje kłopoty. Tym razem były one naprawdę poważne… Syn Zenona Martyniuka swoim zachowaniem na pokładzie samolotu Wizz Air z Malagi do Warszawy wymusił awaryjne lądowanie. Jego wybryk był na tyle głośny, że postanowili przyjrzeć mu się dziennikarze znad Morza Śródziemnego.

Sprawą zajęła się m.in. redakcja francuskiego portalu Nice-Matin. W swoim artykule dziennikarze szczegółowo, choć bezimiennie, opisali całe zdarzenie. Daniel Martyniuk przeszedł do historii jako „niesforny pasażer”, który zmusił załogę do radykalnych działań.

Międzymiastowy przystanek w Nicei nie był zaplanowany. To zachowanie jednego z pasażerów na pokładzie samolotu linii Wizz Air, który właśnie wystartował z Malagi w Hiszpanii, zmusiło pilota do zmiany planu lotu na Lazurowe Wybrzeże – można przeczytać w zagranicznym serwisie.

Autorzy tekstu, opierając się na relacjach świadków, nie pozostawili suchej nitki na awanturującym się Polaku. Opisali go jako „pijanego mężczyznę, który zachowywał się wyjątkowo niesympatycznie”. Doniesiono również, że mężczyzna „rzekomo obraził, a nawet groził stewardesom”.

Pasażerowie feralnego lotu z Martyniukiem ujawniają kulisy afery! „Zaczął się awanturować i zrobił się agresywny”

Co dokładnie działo się na pokładzie? Według wcześniejszych relacji, Daniel Martyniuk, prawdopodobnie będąc pod wpływem alkoholu, w bezczelny sposób domagał się od obsługi podania mu piwa. Kiedy załoga nie uległa jego żądaniom, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kapitan statku powietrznego podjął jedyną słuszną decyzję – awaryjne lądowanie w Nicei.

Na miejscu czekała już na niesfornego pasażera policja. Podczas gdy Daniel Martyniuk trafił do policyjnego aresztu, a następnie, jak podaje Nice-Matin, do izby wytrzeźwień, pozostali podróżni stracili cenne godziny, czekając na dalszy lot do Warszawy, który odbył się dopiero późnym wieczorem.

Daniel Martyniuk dał nieźle popalić na pokładzie samolotu! Maszyna musiała awaryjnie lądować (WIDEO)

To nie jest pierwsza kontrowersyjna sytuacja z udziałem Daniela Martyniuka, ale z całą pewnością ta o najszerszym zasięgu. Jego marzenie o byciu rozpoznawalnym właśnie się spełniło, choć w sposób, który przynosi wstyd jemu i jego rodzinie.