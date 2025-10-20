Rodzina Martyniuków znów pogrąża się w kryzysie. Daniel Martyniuk, syn Zenka, dokonał wymownej zmiany w mediach społecznościowych, która zdradza jego prawdziwe uczucia. Co takiego zrobił i jak to wpłynie na nadchodzące chrzciny wnuka króla disco polo?

Daniel Martyniuk znów zaszokował swoją decyzją

Rodzina Martyniuków znów znalazła się w centrum burzliwych wydarzeń. Daniel Martyniuk, syn Zenka, dokonał właśnie wymownego ruchu, który rzuca nowe światło na trwający rodzinny konflikt. Jego decyzja zapadła tuż przed planowanymi chrzcinami małego Floriana, co dodatkowo podsyca atmosferę napięcia.

Daniel Martyniuk nie ograniczył się jedynie do gorzkich wpisów w mediach społecznościowych. Syn króla disco polo posunął się o krok dalej, zmieniając nazwę swojego profilu na Instagramie. Z dotychczasowego „danielmartyniuk89” na „unfckble89” – co jest skrótem od wulgarnego angielskiego wyrażenia. Ten gest wiele mówi o jego aktualnym stanie emocjonalnym i stosunku do całej sytuacji.

W emocjonalnym wpisie Daniel nie krył swojego rozgoryczenia: „Szok, żeby nie móc przyjechać na chrzciny syna. Kiedyś mu to wytłumaczę. Zrozumie!” – napisał, sugerując, że może nie pojawić się na tej ważnej rodzinnej uroczystości.

Jego słowa stoją w sprzeczności z zapewnieniami Zenka Martyniuka, który w rozmowie z serwisem Glam Press deklarował: „Wszystko organizuje Faustyna w Białymstoku. Wspaniale sobie radzi. My z Danusią szykujemy się na tę uroczystość i nasz syn też tam będzie”.

Daniel nie poprzestał na wyrażeniu żalu. W kolejnym wpisie ostro zaatakował rodzinę, zarzucając jej kontrolowanie jego wizerunku:

Też tak macie? Żeby tatusiowi PR-u nie psuć? Macie tak? Więc odczepcie się nareszcie, bo będę tym, co to udowodni i dużo zmieni w tym biznesie.

Jego słowa: „Wolę wszystko stracić, byle by zmienić coś dla innych, żeby artysta był artystą! Serio, mówię dość. To jest hardcore” – pokazują, jak głęboki jest konflikt i jak bardzo Daniel jest zdeterminowany, by walczyć o swoją niezależność.

W obliczu tych wydarzeń pojawia się pytanie: czy chrzciny małego Floriana, które powinny być radosnym wydarzeniem, staną się areną kolejnego rodzinnego starcia? Czy Daniel pojawi się na ceremonii, mimo publicznie wyrażonych wątpliwości?