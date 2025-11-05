Takim ojcem jest Daniel Martyniuk. Wyciekły zdjęcia jak spędza czas z Florianem (FOTO)

Takim ojcem jest Daniel Martyniuk. Wyciekło jak spędza czas z Florianem (FOTO)

Pod koniec października odbył się chrzest małego Floriana Daniela, syna Daniela Martyniuka i jego żony Faustyny. Uroczystość miała kameralny, rodzinny charakter. Żona Daniela zadbała o każdy szczegół – od złoconego tortu po elegancką oprawę.

Sam Martyniuk, jak relacjonowali obecni, był spokojny, skupiony i wyjątkowo opiekuńczy wobec swojego dziecka.

Nie zabrakło jednak kolejnego rodzinnego zgrzytu. Zenek Martyniuk nie pojawił się na chrzcie wnuka, co natychmiast wywołało falę komentarzy o ochłodzeniu relacji ojca i syna.

„Nie będę komentował spraw rodzinnych”

– skwitował lakonicznie król disco polo, co tylko dolało oliwy do ognia.

Mimo to Daniel postanowił wysłać w świat inny przekaz.

„Dziecko to dar od Pana. To cząstka nieba na ziemi”

– napisał, pokazując szatkę chrzcielną swojego syna.