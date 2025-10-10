times-dark
Kozaczek
Polscy celebryci Związki gwiazd

Gdy nie chciała się zgodzić na randkę, przyjechał pod jej dom. Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

Danuta Stenka kończy 64 lata. Czas się dla niej zatrzymał!

Danuta Stenka Janusz Grzelak Love Stories
/ 10.10.2025 /
Kornelia
stenka2

1 / 10

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka
Danuta Stenka z mezem

2 / 10

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

Poznali się w 1985 roku podczas przeglądu teatralnego w Toruniu. Już od pierwszego momentu obydwoje wpadli sobie w oko:

 

„Siedziałem ze znajomymi w klubie, a tu nagle wchodzi mój kolega z jakimś „zjawiskiem”. Musiałem zrobić strasznie głupią minę, bo od razu powiedział: „Odpuść sobie stary, to dziewczyna nie do zdobycia” – wspominał Janusz.

scena z : Danuta StenkaPolskie Nagrody Filmowe 1999fot. Proñczyk/AKPA

3 / 10

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

Z kolei Danuta przyznała, że gdy Janusz zaprosił ją na randkę… odmówiła ze strachu:

 

„Wkurzył mnie ten szczeniak – smukły, wysoki, wyglądał wtedy na nie więcej niż osiemnastkę. Wkurzył mnie, tym bardziej że wpadł mi w oko. Pomyślałam: spadaj, nie będziesz mi tu, synu, urządzał życia!. Uznałam, że jego bezczelność i tupet przekraczają wszelkie granice. I oczywiście odmówiłam. Ze strachu”.

scena z: Danuta Stenka, Jakub GrzelakSrebrne Jab³ka 2000fot. Mikulski/AKPA

4 / 10

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

Być może para nigdy nie skończyłaby razem, gdyby nie upór Janusza. Niezrażony odmową dalej walczył o uwagę Danuty i próbował przekonać ją, by poszła z nim na randkę. Gdy młodą aktorkę uhonorowano nagrodą za rolę w spektaklu „Białe Małżeństwo”, Grzelak natychmiast zadzwonił do Stenki z gratulacjami i zaproponował wspólny wyjazd na wakacje. Ona po raz kolejny odmówiła.

 

„Powiedziałem sobie: „O, nie!”. Sprawdziłem rozkład jazdy i za 20 minut, tak jak stałem, w podartych portkach, znalazłem się w pociągu do Szczecina. Adres miałem, ale źle zapisałem numer domu. W końcu stanąłem przed Danusią. Zaniemówiła. A potem padło niezapomniane: „Raz kozie śmierć” – wspominał w jednym z wywiadów Janusz.

laweczka19

5 / 10

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

Ostatecznie do wyjazdu doszło, a para zaczęła się spotykać. Przez pewien czas kursowali między Szczecinem i Toruniem, aż w końcu po studiach para zamieszkała razem w Poznaniu. Zdecydowali się jednak nie mieszać zobowiązań zawodowych z życiem prywatnym, dlatego pracowali osobno, w dwóch różnych teatrach:

 

„Nie chcieliśmy pracować na jednej scenie. To zbyt męczące, gdy zaciera się granica między życiem prywatnym a zawodowym. Pracując razem, chcąc nie chcąc, przenosi się teatr do domu, a dom do teatru; to nie sprzyja ani związkowi, ani pracy. W ogóle nie pojmuję, jak można mieć problem z sukcesem partnera. To oczywiste, że dzielimy się wszystkim — zarówno sukcesami, jak i porażkami” – mówił Janusz.

scena z: Danuta Stenka, Janusz Grzelak SK: , , , fot. Niemiec/AKPA

6 / 10

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

Stenka w jednym z wywiadów przyznała, że gdy Janusz po raz pierwszy przyjechał pod jej drzwi, poczuła, że to właśnie on zostanie jej mężem. Zamieszkanie razem zcementowało jej uczucie do Janusza:

 

„Spotkaliśmy się na festiwalu. Mój przyszły wówczas mąż zadzwonił do mnie, żeby mi przekazać, że dostałam nagrodę. Przyjechał do mnie, mimo że pracował wtedy w Toruniu, a ja w Szczecinie. Nie zapomnę tej myśli, która przeleciała lotem błyskawicy przez moją głowę, że to będzie mój mąż. Miałam tak po raz pierwszy w życiu. To było przekonanie, że rzeczywiście tak będzie. Nie wiem, dlaczego tak się stało, bo nie znałam tego człowieka na tyle dobrze, by móc układać sobie z nim życie nawet w wyobraźni, a jednak okazało się to prawdą. To był intuicyjny strzał. Dopiero, potem gdy okazało się, że we dwoje chcemy być z sobą i przeprowadzić się do jednego miasta, mieszkać ze sobą i wziąć ślub, zdałam sobie z tego sprawę i przypomniałam sobie, że rzeczywiście, od początku miałam to z tyłu mojej głowy. Ta myśl sobie tam leżała i nawet się nad nią nie zastanawiałam, bo traktowałam to jako pewnik. Nie zastanawiałam się nawet, co o tym wszystkim myśli ten chłopak. Przecież on być może nie miał wcale takich pomysłów na relację ze mną, a jednak ta pewność po raz pierwszy i jedyny w moim życiu się pojawiła.”

kod16

7 / 10

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

Para wzięła ślub w 1989 roku, jednak do dziś pozostaje on owiany tajemnicą. Dwa lata po ślubie, w 1991 roku Stenka dostała angaż w warszawskim Teatrze Dramatycznym. Jej mąż zdecydował się na ogromne poświęcenie i porzucił aktorstwo, by rodzina nie musiała dzielić życia między Poznaniem i Warszawą. Dodatkowo niskie zarobki nie pozwoliłyby im na normalne życie. Janusz został więc doradcą finansowym:

 

„Moje odejście od aktorstwa to nie był jakiś desperacki krok, tylko świadomy wybór. Gdybym został w teatrze, to za nasze dwie pensje nie bylibyśmy w stanie nawet wynająć mieszkania w stolicy, a co dopiero mówić o normalnym życiu. Postawiliśmy na rozwój żony. Wybór okazał się trafny”.

scena z: Danuta Stenka, Janusz Grzelak, SK:, , fot. Engelbrecht/AKPA

8 / 10

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

W połowie lat 90. na świat przyszło pierwsze dziecko pary, córka Paulina, później Wiktoria. Dziś obydwie są dorosłe, jednak nie zdecydowały się pójść w ślady sławnej matki.

scena z: Danuta Stenka, Janusz Grzelak, SK:, , fot. Podlewski/AKPA

9 / 10

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

W czerwcu 2000 roku Danuta Stenka i Janusz Grzelak odebrali „Srebrne jabłka” dla najpiękniejszej pary polskiego show-biznesu. Wyboru „Pary roku 1999” dokonali czytelnicy miesięcznika „Pani”.

scena z: Danuta Stenka, Janusz Grzelak, SK:, , fot. Engelbrecht/AKPA

10 / 10

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

Dziś para wciąż pozostaje razem i od ponad 30 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo. Odkąd córki wyprowadziły się z domu, zakochani spędzają więcej czasu tylko we dwoje i poznają zupełnie nową stronę swojego związku. Aktorka przyznała też, że choć w swoim życiu wielokrotnie się zakochiwała, dopiero przy Januszu poczuła, że jest z właściwym mężczyzną:

 

„Zakochiwałam się wielokrotnie, ale przy Januszu po raz pierwszy i jedyny pojawiła się myśl, wręcz pewność, że ten człowiek będzie moim mężem. Ledwo go poznałam, prawie nic o nim nie wiedziałam, po prostu intuicja podpowiadała mi, że to moja druga połowa”.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

aaa | 15 lipca 2024 Odpowiedz

Czy J.Grzelak jest młodszy ,czy tylko tak wygląda? Pytam ,bo nie mogę znależć w wikipedii.

Ewa | 15 października 2023 Odpowiedz

Gratulacje. Unikat w dzisiejszych czasach.

XXX | 15 października 2023 Odpowiedz

FAGATA POBIŁA PSA BYŁEGO CHŁOPAKA PRZY OSTATNIM ROZSTANIU! NASTRASZYŁA GO, ŻE MA NA NIEGO RÓŻNE HAKI I NIE MOŻE O TYM POWIEDZIEĆ W MEDIACH!
NIECH AGATA FĄK PONIESIE KONSEKWENCJE ZA ZRANIENIE BEZBRONNEGO ZWIERZĘCIA!

Monia | 14 października 2023 Odpowiedz

Gratulacje i pozazdroscic, pozytywnie -oczywiscie:)

POLECANE DLA CIEBIE
To już oficjalnie. Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska są PO ROZWODZIE!
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Dominia Laskowska Grzegorz Damięcki
To już oficjalnie. Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska są PO ROZWODZIE!
To koniec ich trzydziestoletniego małżeństwa!
Koniec wielkiej miłości! Gwiazda po 16 latach małżeństwa złożyła pozew rozwodowy
Aktualności Newsy Związki gwiazd
Koniec wielkiej miłości! Gwiazda po 16 latach małżeństwa złożyła pozew rozwodowy
Jej małżeństwo uchodziło za jedno z najbardziej trwałych w branży.
Mikołaj Roznerski wyjawił to o synu Antonim. Nikt nie miał pojęcia, co dzieje się w jego domu
Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci
Dzieci Gwiazd Mikołaj Roznerski
Mikołaj Roznerski wyjawił to o synu Antonim. Nikt nie miał pojęcia, co dzieje się w jego domu
Mikołaj Roznerski uchylił rąbka tajemnicy o swoim życiu prywatnym.
Gwiazdy brylują na 25. urodzinach wizaz.pl. Ciężarna Olga Frycz, zjawiskowa Natsu, Grażyna Szapołowska…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci
Aleksander Sikora Dorota Szelągowska
Gwiazdy brylują na 25. urodzinach wizaz.pl. Ciężarna Olga Frycz, zjawiskowa Natsu, Grażyna Szapołowska…(FOTO)
Antek Smykiewicz, Lenka Klimentova, Natalia Nykiel...
Pracował z Julią Wieniawą. Teraz miażdży ją za słowa o biedzie: „Czasami lepiej ZAMILKNĄĆ!”
Aktualności Polscy celebryci
Julia Wieniawa Michał Kurek
Pracował z Julią Wieniawą. Teraz miażdży ją za słowa o biedzie: „Czasami lepiej ZAMILKNĄĆ!”
Aktor dosadnie podsumował słowa multimilionerki.
Mówili, że szybko się rozwiodą… Lara Gessler świętuje 5. rocznicę ślubu z Piotrem Szelągiem
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Lara Gessler
Mówili, że szybko się rozwiodą… Lara Gessler świętuje 5. rocznicę ślubu z Piotrem Szelągiem
,,10 dni przed 5. urodzinami Neny nasza 5. rocznica ślubu. Kocham Cię, Piotr'' - napisała w poście.
Nie żyje wybitna dziennikarka. Rodzina potwierdza przykre wieści
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Barbara Szczepuła
Nie żyje wybitna dziennikarka. Rodzina potwierdza przykre wieści
Zbierała ludzkie losy, by ocalić je od niepamięci.
Marcysia wróciła po długiej przerwie na YouTube! Ludzie w szoku. Przebiła nawet Wersow
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Marcysia Ryskala
Marcysia wróciła po długiej przerwie na YouTube! Ludzie w szoku. Przebiła nawet Wersow
Po trzech latach ciszy Marcysia Ryskala reaktywuje swój kanał.
Kuba Wojewódzki wziął ślub! Wydało się, kim jest jego żona
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Kuba Wojewódzki
Kuba Wojewódzki wziął ślub! Wydało się, kim jest jego żona
Jego wybranka to znana twarz z telewizji.
Grzegorz Damięcki rozwodzi się z żoną po 3 dekadach małżeństwa! W sądzie poniosły go nerwy…
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Dominia Laskowska Grzegorz Damięcki
Grzegorz Damięcki rozwodzi się z żoną po 3 dekadach małżeństwa! W sądzie poniosły go nerwy…
Trzydzieści wspólnych lat runęło jak domek z kart.
Maffashion teraz nam to potwierdziła. Planuje pójść pod nóż!
Aktualności Polscy celebryci
Julia Kuczyńska Kozaczek Tv
Maffashion teraz nam to potwierdziła. Planuje pójść pod nóż!
Blogerka modowa wygadała się na temat operacji plastycznej.
Tak Wojciech Gola przywitał ukochaną na lotnisku. Wręczył jej luksusowy prezent!
Aktualności Polscy celebryci
Wojciech Gola Związki Gwiazd
Tak Wojciech Gola przywitał ukochaną na lotnisku. Wręczył jej luksusowy prezent!
Fani byli rozczuleni romantycznym kadrem.
82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!
Czerwony dywan Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Mick Jagger
82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!
Lider The Rolling Stones wyglądał, jakby czas się dla niego zatrzymał, a obok niego błyszczała kobieta, która skradła show.
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Adrian Szymaniak Anita Szydłowska
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
"To był zupełnie normalny, taki letni weekend..." - zaczęła Anita.
Katarzyna Cichopek apeluje o pomoc dla Adriana ze ŚOPW. Poprosiła o jedną rzecz!
Aktualności Polscy celebryci
Adrian Szymaniak Kamil Stoch
Katarzyna Cichopek apeluje o pomoc dla Adriana ze ŚOPW. Poprosiła o jedną rzecz!
Zamieściła w sieci przejmujący apel.
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Grzegorz Krychowiak Gwiazdy Na Premierze
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Nagranie obiegło już sieć!
 