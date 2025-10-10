Gdy nie chciała się zgodzić na randkę, przyjechał pod jej dom. Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

Stenka w jednym z wywiadów przyznała, że gdy Janusz po raz pierwszy przyjechał pod jej drzwi, poczuła, że to właśnie on zostanie jej mężem. Zamieszkanie razem zcementowało jej uczucie do Janusza:

„Spotkaliśmy się na festiwalu. Mój przyszły wówczas mąż zadzwonił do mnie, żeby mi przekazać, że dostałam nagrodę. Przyjechał do mnie, mimo że pracował wtedy w Toruniu, a ja w Szczecinie. Nie zapomnę tej myśli, która przeleciała lotem błyskawicy przez moją głowę, że to będzie mój mąż. Miałam tak po raz pierwszy w życiu. To było przekonanie, że rzeczywiście tak będzie. Nie wiem, dlaczego tak się stało, bo nie znałam tego człowieka na tyle dobrze, by móc układać sobie z nim życie nawet w wyobraźni, a jednak okazało się to prawdą. To był intuicyjny strzał. Dopiero, potem gdy okazało się, że we dwoje chcemy być z sobą i przeprowadzić się do jednego miasta, mieszkać ze sobą i wziąć ślub, zdałam sobie z tego sprawę i przypomniałam sobie, że rzeczywiście, od początku miałam to z tyłu mojej głowy. Ta myśl sobie tam leżała i nawet się nad nią nie zastanawiałam, bo traktowałam to jako pewnik. Nie zastanawiałam się nawet, co o tym wszystkim myśli ten chłopak. Przecież on być może nie miał wcale takich pomysłów na relację ze mną, a jednak ta pewność po raz pierwszy i jedyny w moim życiu się pojawiła.”