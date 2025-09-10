times-dark
Kozaczek
Poznali się w kinie, a ich komedia romantyczna trwa do dziś. Historia miłości Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana

Dziś świętują 9. rocznicę ślubu!

/ 10.09.2025 /
Kornelia
Historia miłości Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan dziś są szczęśliwym małżeństwem, jednak nim do tego doszło, mieli za sobą dwa nieudane związki – ona z Łukaszem Bukaczewskim i Jackiem Rozenkiem, on z Sylwią Majdan i Dodą.

Pierwsze spotkanie - Radosław Majdan

Poznali się w kinie w 2013 roku na premierze filmu „Mój biegun”. To właśnie wtedy piłkarz bez trudu zdobył numer telefonu Gosi:

 

„Zaczęło się tak, że ja robiąc pierwszy krok, chciałem od Małgosi numer telefon. Wymyśliłem sobie, że jeżeli zapyta się mnie: „Po co ci mój numer”, to powiem, że to będzie jakiś biznesowy aspekt. Natomiast miałem nadzieję, że nie zapyta się, jaki. A że było duże zamieszanie, fotografowie, bo to było w kinie, więc nie miała czasu zapytać się, po co mi jej numer, więc dała mi go. A ja nie musiałem wymyślać i pocić się, żeby wymyślić jakieś sensowne wytłumaczenie” – opowiadał w wywiadzie dla „Vivy”.

Pierwsze spotkanie - Małgorzata Rozenek

Z kolei Małgorzata Rozenek tak wspomina pierwsze spotkanie:

 

„Jak myśmy się poznali, to nie było tak, że któreś z nas planowało, żeby ułożyć sobie życie, ale była to miłość od pierwszego wejrzenia. Ja pamiętam, jak my się spotkaliśmy na premierze. On podszedł do mnie, zaczęliśmy rozmawiać i zauważyłam, że zaczęli podchodzić fotoreporterzy. Ja mu wtedy powiedziałam: „Radosław nie podchodź do mnie, bo za chwilę będziesz moim trzecim mężem”, a on do mnie: „Dobra, ja też miałem dwie żony, więc do trzech razy sztuka”.

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek - początki związku

Choć już po kilku randkach zwariowali na swoim punkcie, początkowo para, ze względu na swoją popularność ukrywała związek w tajemnicy. Jak zapewniał Majdan w jednym z wywiadów, spotykali się po kryjomu w parku, a następnie piłkarz wywoził swoją ukochaną przykrytą kocem na tylnym siedzeniu samochodu do swojego mieszkania. Ostatecznie po kilku miesiącach para zdecydowała się ujawnić z łączącym ich uczuciem.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan - zaręczyny

W 2014 roku w trakcie Świąt Bożego Narodzenia doszło do zaręczyn, w trakcie których nie zabrakło jednak dodatkowych przygód:

 

Na Wigilii byli tylko nasi rodzice. Ale drugiego dnia świąt był mój brat z żoną i dziećmi, moja siostra z córeczkami. I byli nasi przyjaciele. Jak zawsze w takich sytuacjach zdarzają się przygody. Synek mojego brata uderzył się i rozciął sobie łuk brwiowy. Polała się krew. Oczywiście pojechałem z nim do szpitala – powiedział Radek.

Zdziwiłam się, że dziecko krwawi, a wszyscy przejmują się głównie tym, że Radosław jedzie do szpitala. Oni wiedzieli co się szykuje, ja nie – powiedziała Małgorzata.

 

Po powrocie ze szpitala Radosław padł na kolana i oświadczył się ukochanej. Poprosił również jej ojca o rękę.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan - ślub

Ślub Gosi i Radka odbył się 10 września 2016 roku w Konstancinie. W uroczystości wzięła udział nie tylko najbliższa rodzina i przyjaciele pary, ale wiele zaprzyjaźnionych gwiazd. Zaproszenie na ślub Majdanów otrzymali m.in. Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis, Ewa Minge, Łukasz Jemioł, Hanna Lis, Leszek Stanek, Tomasz Iwan i Natalia Jakuła oraz Rinke Rooyens i Kasia Wołejnio. Tego dnia Małgorzata postawiła na srebrzystą suknię z cyrkoniami zaprojektowaną przez Ewę Minge.

 

„Mam nadzieję, że jej sukienka zaprojektowana przeze mnie i wykonana u nas, przyniesie jej dużo szczęścia. Ja myślę, że Gośka jest na tyle spektakularna i jest to, jakby nie patrzeć na to trzeci ślub, że ta suknia będzie stosunkowo prosta. Natomiast wiadomo Gośka jest gwiazdą, więc ta suknia będzie prosta w sposób gwiazdorski” — mówiła projektantka w rozmowie z „Dzień dobry TVN”.

 

Nie była to jednak jej jedyna kreacja – tego dnia „Perfekcyjna Pani Domu” miała aż trzy!

Po uroczystości, para wybrała się w podróż poślubną do Dubaju.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan - starania o dziecko

Do pełni szczęścia w związku Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana brakowało już tylko dziecka. Co prawda Gosia miała już dwóch synów z poprzedniego związku, jednak razem z Radkiem rozpoczęli starania o swoje wspólne dziecko. Po wielu problemach i przeciwnościach losu, para zdecydowała się na metodę in vitro, dzięki której w 2020 roku na świat przyszedł mały Henio.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan - starania o dziecko

„Kocham Małgosię bardzo mocno i zawsze ją kochałem, ale kiedy żona rodzi ci dziecko, przepaja cię olbrzymia wdzięczność za to, że chciała to wszystko przejść, że poświęciła kilka lat, co dla kobiety jest wyzwaniem. Małgosia zdawała sobie sprawę, że wspólne dziecko będzie dla nas wielkim szczęściem. Dzielnie znosiła procedury in vitro, które powtarzaliśmy, dziesiątki zastrzyków, które brała w brzuch, nasze momenty zwątpienia, smutku. Nie załamała się, tylko cały czas twardo stała na stanowisku, że musimy zrobić wszystko, żeby finał okazał się szczęśliwy. I udało nam się. Więc kocham ją tak samo mocno i czuję bezgraniczną wdzięczność za to, co dla mnie zrobiła. Byliśmy rodziną z dziećmi, a teraz ta rodzina jest pełna, wzbogacona o naszego synka” – wspominał narodziny synka Radosław.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dziś

Dziś Gosia i Radek są uznawani za jedną z „power couples” polskiego show-biznesu. Jakiś czas temu media obiegła informacja, że budują dom, w którym zamieszkają całą rodziną. Na Instagramie Gosi nie brak zdjęć i filmików prezentujących codzienność pod ich dachem oraz rodzinnych portretów z Radkiem, Gosią i jej trzema synami.

KOMENTARZE
Anna | 11 września 2025 Odpowiedz

Szukala chłopa ha sike,do psiapsi pisala żeby ją z kimś poznala, Kraśkę uwodziła. Zero romantyzmu,wyrachowana

Gość | 18 marca 2025 Odpowiedz

Czy naprawdę wierzycie w te bajkę poznania się ich w kinie! Jest tu taki ktoś , kto w to wierzy???hahahaha

FFF | 11 września 2024 Odpowiedz

FAJNA PARA POWODZENIA

Anonim | 10 września 2025 Odpowiedz

Suka , cieczy. OBURZONA WY I KR DDXIQK3 ZYŻ NIGN< WYPR

do Radzia | 14 lipca 2023 Odpowiedz

Radziu wszędzie cię poznamy po twoim ulubionym wyrażeniu „bynajmniej” (używanym przez ciebie w złym kontekście). Aż taki zazdrosny jesteś o Pachuta ? Dalej kochasz Dodę? I nie zasłaniaj się Rozenek bo nikt by nie był z tym próchnem. Jesteś z nią z desperacji. I jeszcze Radziu ortografia, nie „bródów” tylko brudów.

