Poznali się w kinie, a ich komedia romantyczna trwa do dziś. Historia miłości Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana

Pierwsze spotkanie - Radosław Majdan

Poznali się w kinie w 2013 roku na premierze filmu „Mój biegun”. To właśnie wtedy piłkarz bez trudu zdobył numer telefonu Gosi:

„Zaczęło się tak, że ja robiąc pierwszy krok, chciałem od Małgosi numer telefon. Wymyśliłem sobie, że jeżeli zapyta się mnie: „Po co ci mój numer”, to powiem, że to będzie jakiś biznesowy aspekt. Natomiast miałem nadzieję, że nie zapyta się, jaki. A że było duże zamieszanie, fotografowie, bo to było w kinie, więc nie miała czasu zapytać się, po co mi jej numer, więc dała mi go. A ja nie musiałem wymyślać i pocić się, żeby wymyślić jakieś sensowne wytłumaczenie” – opowiadał w wywiadzie dla „Vivy”.