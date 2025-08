Violetta Villas nie zaznała szczęścia w miłości. Pierwsze małżeństwo było przymusem, drugie zatraciła zazdrość…

Historia miłosna Violetty Villas

Pierwszym mężem artystki był 20 lat starszy Piotr Gospodarek, porucznik wojsk pogranicza. Para pobrała się 21 lutego 1955 roku, gdy Violetta miała 17 lat, a więc za zgodą sądu. Para doczekała się syna Krzysztofa, jednak ich małżeństwo nie należało do szczęśliwych i doszło do rozwodu w 1958 roku. Nic dziwnego, że doszło do rozpadu ich relacji, bo małżeństwo było zaaranżowane przez ojca piosenkarki. Para zamieszkała w domu rodzinnym Cieślaków, a po narodzinach syna, Villas opuściła rodzinę, aby robić karierę wokalną.

„Chciał, żebym była gospodynią domową z gromadką dzieci. Gdy miałam 17 lat, wydał mnie za mąż za dużo starszego ode mnie mężczyznę. I nie pomagało, że się broniłam” – zdradziła kiedyś diva.

„Miałam piętnaście lat, tu mi urosło, tam mi urosło, i miałam takie długie włosy… Mój ojciec był prostym człowiekiem, bardzo się o mnie bał. Dlatego doszło do tego nieszczęsnego małżeństwa, bo uważał, że trzeba mi wybić szkołę z głowy. Że z tymi kształtami to jest tylko niebezpiecznie […]. Lepiej jest mnie wydać za mąż, będzie spokój. I ojciec to zrobił przymusem” – mówiła Villas w programie „Ibisekcja” w 1999 roku.