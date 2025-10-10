times-dark
Gwiazdy brylują na 25. urodzinach wizaz.pl. Ciężarna Olga Frycz, zjawiskowa Natsu, Grażyna Szapołowska…(FOTO)

Antek Smykiewicz, Lenka Klimentova, Natalia Nykiel...

akpa20251009_25wizaz_jk_3776 źródło AKPA

1 / 13

Grażyna Szapołowska
akpa20251009_25wizaz_jk_3805 źródło AKPA

2 / 13

Dorota Szelągowska
akpa20251009_25wizaz_jk_3892 źródło AKPA

3 / 13

Olga Frycz
akpa20251009_25wizaz_jk_3762 źródło AKPA

4 / 13

Antek Smykiewicz
akpa20251009_25wizaz_jk_3589 źródło AKPA

5 / 13

Lenka Klimentova
akpa20251009_25wizaz_jk_3621 źródło AKPA

6 / 13

Robert Czerwik
akpa20251009_wizaz25_mp_9241 źródło AKPA

7 / 13

Natalia Nykiel i Marcin Maciejczak
akpa20251009_25wizaz_jk_4151 źródło AKPA

8 / 13

Natalia Karczmarczyk "Natsu"
akpa20251009_25wizaz_jk_3827 źródło AKPA

9 / 13

Kasandra Zawal
akpa20251009_25wizaz_jk_3726 źródło AKPA

10 / 13

Helena Norowicz
akpa20251009_wizaz25_mp_9064 źródło AKPA

11 / 13

Aleksander Sikora i Marta Średnicka
akpa20251009_25wizaz_jk_3849 źródło AKPA

12 / 13

Aleksandra Zyśk
akpa20251009_25wizaz_jk_4339 źródło AKPA

13 / 13

Amelia Szczepaniak i Dorota Soszyńska
