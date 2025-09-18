times-dark
Kozaczek
Gwiazdy podbijają event The Circle! Oszałamiająca Grażyna Szapołowska, Katarzyna Sokołowska, Malwina Wędzikowska

Joanna Horodyńska, Ada Fijał, Radek Pestka, Łukasz Kędzior i inni.

Ada Fijał Grażyna Szapołowska Katarzyna Sokołowska Malwina Wędzikowska
18.09.2025
Aurora
Grażyna Szapołowska-min źródło AKPA

1 / 8

Grażyna Szapołowska

Na wieczornym evencie The Circle pojawiła się plejada gwiazd.

Katarzyna Sokołowska-min źródło AKPA

2 / 8

Katarzyna Sokołowska

Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Grażyna Szapołowska, Katarzyna Sokołowska, Malwina Wędzikowska, Joanna Horodyńska czy Łukasz Kędzior.

Malwina Wędzikowska-min źródło AKPA

3 / 8

Malwina Wędzikowska
Joanna Horodyńska-min źródło AKPA

4 / 8

Joanna Horodyńska
Ada Fijał źródło AKPA

5 / 8

Ada Fijał
Radek Pestka-min źródło AKPA

6 / 8

Radek Pestka
Łukasz Kędzior źródło AKPA

7 / 8

Łukasz Kędzior
Ilona Majer, Rafał Michalak źródło AKPA

8 / 8

Ilona Majer i Rafał Michalak
Anonim | 19 września 2025 Odpowiedz

szapoł straszne barwy , ada choinka po swietach o dziwo horodynska z wiekiem coraz lepiej, najlepiej z pazurem sokolowska

