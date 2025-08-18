times-dark
Gwiazdy brylują na scenie „TOP OF THE TOP Sopot Festival”! Margaret bez spodni, odważna Natasza Urbańska (FOTO)

Andrzej Piaseczny, Natalia Nykiel, NITA, Helena Vondráčková, Agustin Egurrola...

18.08.2025
Margaret
Natasza Urbańska
Natalia Nykiel
NITA
Helena Vondráčková
Mateusz Glen
Agustin Egurrola
Andrzej Piaseczny
Natalia Nykiel
Natalia Nykiel
Agnieszka Chylińska
Małgorzata Ostrowska
Ewa Rurak-Sokal i Paweł Rurak-Sokal
Dominika Gawęda
Blue Cafe, Paweł Rurak-Sokal i Dominika Gawęda
Edyta Zając
Margaret i Andrzej Piaseczny
Mery Spolsky
Mery Spolsky i Reni Jusis
Damian Michałowski
Izabela Trojanowska
Małgorzata Ostrowska
Kaeyra
Andrzej Rybiński
NITA
Anna Rusowicz
Aleksandra Rogowska
Hejterskie komentarze na temat wykonawców pisze przecież Dodon, który się wścieka, że jej nie zaprosili. Słabe nagłośnienie to też pewnie robota kogoś na jej prośbę. Pamiętamy Sopot 2005! Tutaj też powodem była zazdrość Dodona.

