Tak prezentuje się 17. edycja „MasteChefa”. Czarujący Roznerski kusi spojrzeniem!
Byli też: Michel Moran, Przemysław Klima, Julia Cichocka...
1 / 10
Michel Moran razem z uczestnikami i dziennikarzami świętował 17. edycję „MasterChefa”.
2 / 10
Michel Moran zapozował do zdjęcia z przeuroczym urodzinowym tortem z okazji jubileuszu „MasterChefa”.
3 / 10
Michel Moran później miał na sobie boską stylizację.
Szczególną uwagę zwracała wyjątkowa, chabrowa marynarka.
4 / 10
Michel Moran wie, jak połączyć casualową stylizację ze szczyptą awangardy.
5 / 10
Mikołaj Roznerski postawił za to na połączenie zielonej, oliwkowej bluzki z kremowymi spodniami.
Wyglądał tak, jakby wrócił z wakacji ze słonecznej Hiszpanii.
6 / 10
Przemysław Klima jako juror świetnie się sprawdza.
Właściciel krakowskiej restauracji z dwoma gwiazdkami Michelin.
7 / 10
Julia Cichocka także gościła w specjalnym odcinku.
Zwyciężczyni 13. edycji świetnie się bawiła na planie.
8 / 10
9 / 10
10 / 10