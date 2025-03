Od kilku dni internauci i media są wstrząśnięte informacją o nagłej śmierci 17-letniej Oli, uczestniczki programu „MasterChef Nastolatki”. O zakończeniu poszukiwań nastolatki i jej znalezieniu poinformowała Olsztyńska policja. Dziś w internecie zaczęły się pojawiać rozdzierające serce wpisy ze strony ekipy programu, którzy żegnają dziewczynkę.

Nie żyje uczestniczka programu „MasterChef Nastolatki”! Tragiczny finał poszukiwań

W nocy z 1 na 2 marca zostały zakończone poszukiwania 17-letniej Aleksandry S. z Olsztynka, która brała udział w zeszłorocznej edycji „MasterChef Nastolatki”. Nastolatka wyszła z domu w piątek 28 lutego nad ranem i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Niestety finał poszukiwań okazał się tragiczny, bo ciało dziewczynki odnaleziono na terenie posesji należącej do jej rodziny. Sprawę bada cały czas policja i prokuratura, która próbuje ustalić okoliczności zdarzenia.

Dzisiaj na oficjalnym profilu produkcji MasterChef. Nastolatki” pojawił się poruszający wpis, w którym cała ekipa łączy się w bólu i nie może pojąć tej całej tragedii.

Istnieją różne rodzaje bólu, większe i mniejsze, a każdy zostawia blizny. Czasami zupełnie niewidoczne, ale odczuwalne gdzieś głęboko pod warstwami skóry, krwi i kości – w duszy. Odejście Oli zostawia tam otwartą płonącą ranę, która nigdy się nie zagoi, szczególnie u tych, którzy ją kochali. Tej śmierci nie da się wytłumaczyć, oswoić, zracjonalizować.

Jedyne, co możemy zrobić, to połączyć się w bólu z tymi, którzy cierpią najbardziej – z jej rodziną i przyjaciółmi. Nie znamy słów, którymi moglibyśmy wyrazić żal i współczucie. Cokolwiek byśmy napisali lub powiedzieli, nie będzie to adekwatne do oceanu smutku, który pochłonął wszystkich, którzy znali Olę. Jesteśmy z wami. Ekipa Masterchefa – czytamy na Instagramie produkcji.