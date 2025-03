Dzisiaj (2 marca) media obiegła przykra wiadomość o tragicznym finale poszukiwań 17-letniej uczestniczki programu „MasterChef Nastolatki”. O zakończeniu poszukiwań poinformowała Olsztyńska policja.

Tragiczny finał poszukiwań 17-letniej Aleksandry z Olsztynka

W nocy z 1 na 2 marca zakończyły się poszukiwania 17-letniej Aleksandry S. z Olsztynka, która brała udział w zeszłorocznej edycji „MasterChef Nastolatki”. Dziewczyna uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Nastolatka wyszła z domu w piątek 28 lutego nad ranem i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Policja natychmiast rozpoczęła akcję poszukiwawczą, a w mediach pojawiły się komunikaty wraz z rysopisem o zaginionej dziewczynce.

Dzisiaj pojawiła się informacja o odnalezieniu ciała nastolatki, jednak szczegóły dotyczące okoliczności odnalezienia nie zostały ujawnione. Jedyne co na ten moment wiadomo to to, że ciało dziewczynki zostało znalezione na terenie posesji należącej do jej rodziny. Teraz policja i prokuratura prowadzą śledztwo, które ma wyjaśnić, co wydarzyło się w związku z zaginięciem nastolatki.

