Dziś odbyła się uroczysta premiera filmu „Rocznica” w reżyserii Jana Komasy. Produkcja to thriller polityczny z hollywoodzką obsadą, który został nagrany w Stanach Zjednoczonych. Akcja koncentruje się na rodzinie, która obchodzi 25. rocznicę ślubu. To opowieść o miłości, zdradzie, ideologii i manipulacji, ukazująca, jak wpływ idei może zniszczyć nawet bliskie relacji. Warto dodać, że to pierwszy anglojęzyczny film Jana Komasy. Tylko spójrzcie, kto pojawił się na premierze.