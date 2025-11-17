Nawigacja

Gwiazdy na premierze filmu „Rocznica”. Błaszczyk, Janowski z żoną, Żukowska…

Autor Klaudia Jaroszek

Mamy zdjęcia.

1/14 Premiera filmu "Rocznica"
Dziś odbyła się uroczysta premiera filmu „Rocznica” w  reżyserii Jana Komasy. Produkcja to thriller polityczny z hollywoodzką obsadą, który został nagrany w Stanach Zjednoczonych. Akcja koncentruje się na rodzinie, która obchodzi 25. rocznicę ślubu. To opowieść o miłości, zdradzie, ideologii i manipulacji, ukazująca, jak wpływ idei może zniszczyć nawet bliskie relacji. Warto dodać, że to pierwszy anglojęzyczny film Jana Komasy. Tylko spójrzcie, kto pojawił się na premierze.

2/14 Marieta Żukowska
3/14 Robert Janowski, Monika Janowska
4/14 Jan Komasa
5/14 Marzena Trybała
6/14 Katarzyna Zdanowicz
7/14 Elżbieta Jarosik
8/14 Anna Jarosik
9/14 Anna Jarosik, Elżbieta Jarosik
10/14 Ewa Błaszczyk
11/14 Jan Komasa
12/14 Jan Komasa
13/14
14/14
