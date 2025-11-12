Życie Ewy Błaszczyk od lat skupia się wokół pomocy dzieciom z problemami neurologicznymi, a wszystko zaczęło się, gdy jej córka zapadła w śpiączkę po zakrztuszeniu się tabletką. Jak wygląda dorosła dziś Ola?

Ewa Błaszczyk przeżyła potworną tragedię

25 lat temu Ewa Błaszczyk – znana aktorka przeżyła dramat, który na zawsze zmienił jej życie. W tym roku straciła męża – Jacka Janczarskiego, a 11 maja jej córka – mająca zaledwie 6 lat Ola zakrztusiła się tabletką. Skutkiem tego tragiczne zdarzenia dziewczynka doznała obrzęku mózgu i zapadła w śpiączkę. Pomimo upływu lat Ewa Błaszczyk nie traci nadziei i nadal nie ustaje w działaniach na rzecz jej powrotu do zdrowia.

Dwa lata później założyła fundację „Akogo?”, która ma na celu wspierania dzieci, które doświadczyły ciężkich urazów mózgu. Jednym z najważniejszych sukcesów fundacji było powstanie kliniki neurorehabilitacyjnej „Budzik”.

Obecnie Ola przebywa w swoim pokoju, który został specjalnie przystosowany do jej stanu. W tym roku widzowie „Pytania na Śniadanie” mieli okazję tam zajrzeć i zobaczyć córkę Ewy Błaszczyk

Tu jest Ola, ale właśnie skończyła rehabilitację. A nie, jeszcze trwa. (…) Olinku, trzymaj się i pracuj, zasuwaj.

