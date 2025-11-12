Tak wygląda córka Ewy Błaszczyk. Ola od 25 lat jest w śpiączce
Życie Ewy Błaszczyk od lat skupia się wokół pomocy dzieciom z problemami neurologicznymi, a wszystko zaczęło się, gdy jej córka zapadła w śpiączkę po zakrztuszeniu się tabletką. Jak wygląda dorosła dziś Ola?
Ewa Błaszczyk przeżyła potworną tragedię
25 lat temu Ewa Błaszczyk – znana aktorka przeżyła dramat, który na zawsze zmienił jej życie. W tym roku straciła męża – Jacka Janczarskiego, a 11 maja jej córka – mająca zaledwie 6 lat Ola zakrztusiła się tabletką. Skutkiem tego tragiczne zdarzenia dziewczynka doznała obrzęku mózgu i zapadła w śpiączkę. Pomimo upływu lat Ewa Błaszczyk nie traci nadziei i nadal nie ustaje w działaniach na rzecz jej powrotu do zdrowia.
Dwa lata później założyła fundację „Akogo?”, która ma na celu wspierania dzieci, które doświadczyły ciężkich urazów mózgu. Jednym z najważniejszych sukcesów fundacji było powstanie kliniki neurorehabilitacyjnej „Budzik”.
Obecnie Ola przebywa w swoim pokoju, który został specjalnie przystosowany do jej stanu. W tym roku widzowie „Pytania na Śniadanie” mieli okazję tam zajrzeć i zobaczyć córkę Ewy Błaszczyk
Tu jest Ola, ale właśnie skończyła rehabilitację. A nie, jeszcze trwa. (…) Olinku, trzymaj się i pracuj, zasuwaj.
W jakim stanie jest dziś córka Ewy Błaszczyk?
Kilka lat temu Ola została poddana zabiegowi wszczepienia do mózgu specjalnego stymulatora, który poprawił jego ukrwienie.
Jej wzrok jest bardziej przytomny i pewne czynności wykonuje regularnie, na wyraźną prośbę – opowiadała Błaszczyk
Przyznała też, że jej stan się poprawia.
Trwa, a nawet delikatnie się poprawia, choć powinna się degenerować i psuć przy tak długim leżeniu, a się lekko poprawia, więc te wektory zupełnie się nie zgadzają. Myślę, że jest jeszcze jakiś inny plan
Ewa Błaszczyk ma jeszcze jedną córkę – Mariannę, która od wielu lat wspiera matkę w opiece nad siostrą.
Kilka lat po wypadku Oli przyjechał do nas lekarz z Wielkiej Brytanii, który podawał tam ludziom w śpiączce zolpidem. Wtedy wydawało mi się, że przyjechał niemal Pan Bóg, poda tabletkę i Ola wstanie. Miałam 11 lat, strasznie się nakręciłam. Pamiętam, że chciałam się do tego lekarza przytulać, a on cały czas mnie odpychał. Dziwiłam się, czemu mnie tak odpycha, trzyma na dystans. A on nie chciał mi dawać nadziei. Coś tam się po tym leku z Olą działo, ale nie to, na co ja czekałam. Bardzo to przeżyłam – mówiła w rozmowie z „Vivą”.
Tak wygląda będąca w śpiączce córka Ewy Błaszczyk
Jak wyznała Błaszczyk w podkaście „Rezultaty”, córka ma swoje sposoby na komunikację z bliskimi.
Ona się komunikuje i ci ludzie, którzy są przy niej, potrafią ją czytać. Ja mam z nią kontakt głównie emocjonalny, który polega na tym, że ona potrafi zmienić kolor skóry, że przyspiesza oddech, że wydaje jakieś dźwięki. Czy np. mruganie, czy to jest potwierdzenie czegoś? Czy to jest mruganie, bo się mruga? Ale można wyczytać, że coś ją boli, że jest niewygodnie, że ma dosyć. Jak boli, to jest krzyk w ogóle
Widzowie „Pytania na Śniadanie” byli niezwykle poruszeni, gdy Błaszczyk pokazała im Olę.
Ola na zawsze jest częścią mojego życia – wyznała, doprowadzając widzów do łez.
Tak dziś wygląda Ola Janczarska.
