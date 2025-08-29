times-dark
Kozaczek
Plejada gwiazd na evencie programu ,,Top Model”. Weronika Rosati, Lila Janowska, Joanna Krupa…

Katarzyna Sokołowska, Michał Piróg, Dawid Woliński...

/ 29.08.2025 /
Marysia
Plejada gwiazd na evencie programu ,,Top Model”. Weronika Rosati, Lila Janowska, Joanna Krupa… źródło AKPA

1 / 24

Gwiazdy brylują na ściance programu ,,Top Model". Joanna Krupa, Lila Janowska, Katarzyna Sokołowska...
Na zdj.: Jagna Niedzielska, Fot. Podlewski/AKPA

2 / 24

Jagna Niedzielska
Fot. Podlewski/AKPA

3 / 24

Weronika Rosati
Fot. Podlewski/AKPA

4 / 24

Katarzyna Sokołowska
Na zdj.: Dawid Woliński, Fot. Podlewski/AKPA

5 / 24

Dawid Woliński
Na zdj.: Lila Janowska, Fot. Podlewski/AKPA

6 / 24

Lila Janowska
Fot. Podlewski/AKPA

7 / 24

Jacek Jelonek
Na zdj.: Adriana Hyzopska, Fot. Podlewski/AKPA

8 / 24

Adriana Hyzopska
Na zdj.: Adriana Hyzopska, Fot. Podlewski/AKPA

9 / 24

Adriana Hyzopska, Patryk Doman
Na zdj.: Mateusz Hładki, Fot. Podlewski/AKPA

10 / 24

Mateusz Hładki
Fot. Podlewski/AKPA

11 / 24

Oliwier Kubiak
Fot. Podlewski/AKPA

12 / 24

Veronica Bielik
Fot. Podlewski/AKPA

13 / 24

Adam Fidusiewicz
Fot. Podlewski/AKPA

14 / 24

Mateusz Wyczesany, Róża Danecka, Bartosz Borowski
Fot. Podlewski/AKPA

15 / 24

Joanna Krupa
Fot. Podlewski/AKPA

16 / 24

Michał Piróg
Fot. Podlewski/AKPA

17 / 24

Weronika Rosati
Fot. Podlewski/AKPA

18 / 24

Dawid Woliński, Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Katarzyna Sokołowska
Fot. Podlewski/AKPA

19 / 24

Marcin Tyszka
Fot. Podlewski/AKPA

20 / 24

Lila Janowska
Na zdj.: Julia Sobczyńska, Fot. Podlewski/AKPA

21 / 24

Julia Sobczyńska
Na zdj.: Ilona Majer, Fot. Podlewski/AKPA

22 / 24

Ilona Majer, Rafał Michalak
Na zdj.: Wojciech Łozo Łozowski, Fot. Podlewski/AKPA

23 / 24

Wojciech Łozo Łozowski
Na zdj.: Lila Janowska, Fot. Podlewski/AKPA

24 / 24

Lila Janowska
Szuwary | 30 sierpnia 2025 Odpowiedz

Poza krupa tyszka i pirogiem – nie znam. Janowska jak cyrkowka- straszne bezguscie. Powinna samoopalacz uzyc jak chce epatowac cialem. W ogole czemu ona nie lata w bikini wszedzie … to chyba taki typ.

Ola | 29 sierpnia 2025 Odpowiedz

Ale cudaki :((((

Max | 29 sierpnia 2025 Odpowiedz

Kto to. Co. To

