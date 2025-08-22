times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Gwiazdy wybrały się na spektakl Barbary Kurdej-Szatan! Zakochani Edward Miszczak i Anna Cieślak, Grażyna Wolszczak…

Viola Piekut, Rafał Szatan, Błażej Stencel, Kamil Krupicz i inni.

Anna Cieślak Edward Miszczak Grażyna Wolszczak
/ 22.08.2025 /
Aurora
Grażyna Wolszczak źródło AKPA

1 / 6

Grażyna Wolszczak

22 sierpnia odbyła się prapremiera spektaklu Barbary Kurdej-Szatan i Katarzyny Kurdej-Man „Ina. Wolisz kiedy się śmieję”.

Edward Miszczak, Anna Cieślak źródło AKPA

2 / 6

Edward Miszczak i Anna Cieślak

Pojawili się m.in. Grażyna Wolszczak, Edward Miszczak i Anna Cieślak, Rafał Szatan, Viola Piekut i wiele innych gwiazd.

Rafał Szatan-min źródło AKPA

3 / 6

Rafał Szatan
Viola Piekut źródło AKPA

4 / 6

Viola Piekut
Filip Cembala-min źródło AKPA

5 / 6

Filip Cembala
Błażej Stencel, Kamil Krupicz-min źródło AKPA

6 / 6

Błażej Stencel i Kamil Krupicz
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Micca | 23 sierpnia 2025 Odpowiedz

Towarzystwo w,ajemnej adoracji.

POLECANE DLA CIEBIE
„Diamenty” już w kinach! Film, który podbił serca Włochów, teraz oczaruje Polaków
Czerwony dywan
Premiery Kinowe
„Diamenty” już w kinach! Film, który podbił serca Włochów, teraz oczaruje Polaków
Dlaczego warto go obejrzeć?
Tak imprezują gwiazdy na „Maybelline New York Music Stories”! Klaudia Halejcio odsłoniła brzuch, Sara James (FOTO)
Czerwony dywan
Klaudia Halejcio Sara James
Tak imprezują gwiazdy na „Maybelline New York Music Stories”! Klaudia Halejcio odsłoniła brzuch, Sara James (FOTO)
Wersow, Ewelina Ruckgaber, Lila Janowska...
Wersow zrobiła show na scenie „Maybelline New York Music Stories”! Brylowała w stylizacji wartej FORTUNĘ
Czerwony dywan
Wersow
Wersow zrobiła show na scenie „Maybelline New York Music Stories”! Brylowała w stylizacji wartej FORTUNĘ
Influencerka zadbała o każdy szczegół wyglądu.
Coraz młodsza Martyna Wojciechowska bryluje na Festiwalu w Sopocie! Przy okazji przekazała radosne wieści! (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Styl gwiazd
Czerwony Dywan Top Of The Top Sopot Festival 2025
Coraz młodsza Martyna Wojciechowska bryluje na Festiwalu w Sopocie! Przy okazji przekazała radosne wieści! (FOTO)
Tylko spójrzcie na ten młodzieżowy look!
Edyta Zając w objęciach Michała Mikołajczaka na imprezie TVN-u! Taki widok to rzadkość! (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Związki gwiazd
Edyta Zając Michał Mikołajczak
Edyta Zając w objęciach Michała Mikołajczaka na imprezie TVN-u! Taki widok to rzadkość! (FOTO)
Wyglądali jak para z żurnala!
Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Jesienna Ramówka Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)
Zaledwie kilka tygodni temu została mamą, a już bryluje na ściance TVN.
Gwiazdy TVN-u zawitały na ramówkę w Sopocie. Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska, Ewa Drzyzga…
Czerwony dywan Polscy celebryci
Edyta Zając Ewa Drzyzga
Gwiazdy TVN-u zawitały na ramówkę w Sopocie. Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska, Ewa Drzyzga…
Zakochani Edyta Zając i Michał Mikołajczak razem na ściance.
Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Austin Butler Romans
Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)
Znajomi aktorki biją na alarm... Boją się, że romans z Austinem skończy się dramatem.
„Diamenty” – kobiety, pasja i tajemnice
Czerwony dywan
Gwiazdy Kino
„Diamenty” – kobiety, pasja i tajemnice
Nowy film Ferzana Özpetka w kinach od 22 sierpnia!
Izabella Krzan DEBIUTUJE na Top of the Top Sopot Festival! Zachwyciła prześwitującą, zmysłową kreacją (FOTO)
Czerwony dywan
Izabella Krzan TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2025
Izabella Krzan DEBIUTUJE na Top of the Top Sopot Festival! Zachwyciła prześwitującą, zmysłową kreacją (FOTO)
Prezenterka po raz pierwszy poprowadziła festiwal.
Zjawiskowa Paulina Krupińska na Top of the Top Sopot Festival! Wystąpiła w odważnym dekolcie i tysiącach cekinów (FOTO)
Czerwony dywan
Paulina Krupinska TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2025
Zjawiskowa Paulina Krupińska na Top of the Top Sopot Festival! Wystąpiła w odważnym dekolcie i tysiącach cekinów (FOTO)
Zostanie srebrną bogini festiwalu?
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci
Helena Vondrackova
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Fani nie mogą uwierzyć, że czeska legenda muzyki wciąż zachwyca.
Gwiazdy brylują na scenie „TOP OF THE TOP Sopot Festival”! Margaret bez spodni, odważna Natasza Urbańska (FOTO)
Czerwony dywan
Margaret Natalia Nykiel
Gwiazdy brylują na scenie „TOP OF THE TOP Sopot Festival”! Margaret bez spodni, odważna Natasza Urbańska (FOTO)
Andrzej Piaseczny, Natalia Nykiel, NITA, Helena Vondráčková, Agustin Egurrola...
Barbara Kurdej-Szatan dokazuje z siostrą na teatralnej scenie! Wystąpiły w skąpych stylizacjach (FOTO)
Czerwony dywan
Barbara Kurdej Szatan
Barbara Kurdej-Szatan dokazuje z siostrą na teatralnej scenie! Wystąpiły w skąpych stylizacjach (FOTO)
Siostrzana miłość przeniosła się na scenę.
Plejada gwiazd na Festiwalu Weselnych Przebojów! Elżbieta Romanowska, Michał Wiśniewski… (FOTO)
Czerwony dywan
Joanna Moro Kajra
Plejada gwiazd na Festiwalu Weselnych Przebojów! Elżbieta Romanowska, Michał Wiśniewski… (FOTO)
Magdalena Kajra Kajrowicz i Sławomir Zapała, Kinga Zawodnik, Rafał Maserak...
Premiera filmu „Triumf serca”. Żona Marcina Kwaśnego w pięknej sukni, Anna Popek w małej czarnej
Czerwony dywan
Anna Popek Muniek Staszczyk
Premiera filmu „Triumf serca”. Żona Marcina Kwaśnego w pięknej sukni, Anna Popek w małej czarnej
Pojawiła się także Tomasz Wolny, Radosław Pazura, Muniek Staszczyk...
 