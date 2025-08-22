Gwiazdy wybrały się na spektakl Barbary Kurdej-Szatan! Zakochani Edward Miszczak i Anna Cieślak, Grażyna Wolszczak…
Viola Piekut, Rafał Szatan, Błażej Stencel, Kamil Krupicz i inni.
/ 22.08.2025 /
Grażyna Wolszczak
22 sierpnia odbyła się prapremiera spektaklu Barbary Kurdej-Szatan i Katarzyny Kurdej-Man „Ina. Wolisz kiedy się śmieję”.
Edward Miszczak i Anna Cieślak
Pojawili się m.in. Grażyna Wolszczak, Edward Miszczak i Anna Cieślak, Rafał Szatan, Viola Piekut i wiele innych gwiazd.
Rafał Szatan
Viola Piekut
Filip Cembala
Błażej Stencel i Kamil Krupicz
Micca | 23 sierpnia 2025
Towarzystwo w,ajemnej adoracji.