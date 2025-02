Historia i mroczne sekrety rodziny Elona Muska – kazirodztwo, kopalnie szmaragdów, apartheid i technokracja…

Romans ojca z młodszą o 41 lat pasierbicą

Ojciec Elona Muska przez wiele lat był skłócony z rodziną i własnym synem. Wszystko za sprawą… romansu z młodszą o 41 lat pasierbicą! Po rozwodzie z Maye, Errol poślubił młodą wdowę Heide Bezuidenhout, która miała już dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jednym z nich była 4-letnia Jana. Errol i Heide doczekali się dwójki kolejnych dzieci, jednak małżeństwo rozpadło się po osiemnastu latach wspólnego życia.

W 2017 roku wybuchł skandal, gdy wyszło na jaw, że 30-letnia Jana jest w ciąży ze swoim starszym o 41 lat ojczymem. Elon Musk w jednym z wywiadów nazwał swojego ojca „okropnym człowiekiem” i przyznał, że jego rodzeństwo jest przerażone faktem, że nową partnerką ojca jest ich przyrodnia siostra. Ostatecznie Errol Musk i Jana powitali na świecie syna Elliota Rusha, a dwa lata później córkę. Musk senior wyznał jednak, że drugie dziecko „nie było w planach” i nie zdradził imienia córki.

Dziś Jana z dziećmi nie mieszka już z Errolem. Mężczyzna miał ujawnić, że do rozstania doszło z powodu zbyt dużej różnicy wieku. Dodal też, że „dzieci zaczęły działać mu na nerwy”. W jednym ze starych wywiadów dla „The Sun” Errol Musk oświadczył, że „jedyną rzeczą, dla której jesteśmy na Ziemi, jest reprodukcja”. Wziął sobie swoje słowa do serca i doczekał się łącznie siedmiorga dzieci, jednak przebił go własny syn – Elon Musk ma dziewięcioro.