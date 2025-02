Huczne 1. urodziny córeczki Rzeźniczaków! Bajkowa impreza w pałacu niczym WESELE (FOTO)

1. urodziny córeczki Rzeźniczaków

Wygląda na to, że Rzeźniczakowie nie przestaną dzielić się swoją rodzinną sielanką z internautami. Choć fani mają podzielone zdanie na temat hucznej imprezy.

„Wasze wzruszenia doprowadziły i mnie to Łezki w oku. Przepiękna impreza, i piękna rodzina”, „O matko, myślałam, że to kolejne wesele 😮 u Halejcio urodziny córki wyglądały jak urodziny córki, a tu odpustowo, w ogóle nie dziecięco, jakby wpuścili ekipę z roczku nie do tej sali 🫣😬 pomijając kwestie moralne, stanowczo too much!”, „Jak w bajce 🙌🙌🙌Cudnie”, „O szok, jak roczek taki mocny, to czekam na 18” – komentowali fani.